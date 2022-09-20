【億萬富豪】Meta創辦人朱克伯格今年身家跌逾一半、「縮水」710億美元　全球富豪排名跌至第20名

▲ Meta創辦人朱克伯格今年身家跌逾一半、「縮水」710億美元 全球億萬富豪排第20名

環球經濟大幅放緩，股市受壓，不少富豪身家縮水。其中，Facebook母企Meta（美：META）創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）的身家跌逾一半，據彭博億萬富豪指數追蹤的超級富豪，今年朱克伯格的財富累跌710億美元，目前資產淨值約559億美元，在全球億萬富豪中排名第20位，為2014年以來的最低排名。

除了宏觀市況，Meta業績失色、元宇宙投資龐大，拖累META今年股價大跌，以周一收市價148.02美元計，META已累挫56%，也令朱克伯格的身家大縮水，成為彭博億萬富豪指數追蹤的超級富豪中縮水最多的一位。

事實上，朱克伯格曾以身家1,060億美元，一度僅次於亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯和微軟（美：MSFT）創辦人比爾蓋茲。2021年為科技股爆升年，Meta股價於9月創新高，令朱克伯格身家同樣達到頂點，約為1,420億美元。

約一個月後，同年10月底宣布改名，由前稱Facebook改為Meta，代表全力發展元宇宙，公司股價也同一時間開始走下坡。

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編輯：袁諾曦