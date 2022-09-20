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【英女王國葬】澳主持認唔出卓慧思 「應該是一個小貴族」

環球社會熱點 13:21 2022/09/20

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英女王國葬已於周一（19日）舉行，多國有派領袖或元首有出席。英女王國葬全球矚目，澳洲等地電視台都有轉播，但有澳洲電視節目主持人卻未能認出英國新任首相卓慧思。當卓慧思抵達西敏寺時，該澳洲電視節目卻猜測她或是一個小貴族。

丹麥王儲妃獲邀出席英女王國葬 因一事離奇消失 【下一頁】

卓慧思（Liz Truss）上任僅數日英女王便逝世，國葬上澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）等國家領袖有出席國葬。但澳洲《九號電視網》（Channel 9）一對主持人卻未成功認出卓慧思。

當卓慧思和丈夫Hugh O’Leary一同抵達西敏寺（Westminster Abbey）時，兩名主持人只能猜測她的身份。女主持Grimshaw首先詢問，抵達現場的人是誰。（Who is this）。

哈里威廉英女王國葬全程零交流 凱特被要求讓路 【下一頁】

而男主持Overton則回應表示，

難以確認，或是小貴族。

Hard to identify, maybe minor royals

他沉默片刻後更直接承認，認不出卓慧思夫婦（I can’t identify them）。而Grimshaw其後亦向觀眾道歉，承認未能識別所有人身份（can’t spot everyone unfortunately）。她亦繼續猜測兩人身份或是英國政要，但指由於兩人長期背對鏡頭，實在難以識別。

雖然兩人稍後表示，已被告知卓慧思身份，繼續向觀眾介紹指，剛剛落車的正是英國新任首相。但相關影片已在社交媒體上廣為流傳，不少網民皆表示覺得有趣。

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責任編輯：李俊儀

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