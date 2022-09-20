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【大行報告】大摩：寫字樓租金及零售租金正在築底　偏好兩隻會增加派息及進行回購的地產股

股市 13:08 2022/09/20

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【大行報告】大摩：寫字樓租金及零售租金正在築底　偏好兩隻會增加派息及進行回購的地產股

政府據報正考慮將檢疫隔離政策由「3+4」改為「0+7」，摩根士丹利認為，本港寫字樓租金及零售租金正在築底，偏好會增加派息及進行回購的企業，但要留意債務成本將於下半年開始上升，偏好太古地產 （01972） 及恒隆地產 （00101） 多於九龍倉置業 （01997）

新地去年基礎溢利減少4%至287億元、末期息3.7元【下一頁】

大摩指，太古地產上半年每股派息增加3%，因資產負債表強勁，九置則在成本控制下，派息增加4%，至於冠君產業信託 （02778） 、置富產業信託 （00778） 的派息則減少。

九置所有債務均為浮息債務

債務成本方面，希慎 （00014） 及恒地 （00012） 及領展 （00823） 的現金成本支出將增加25%至29%，主要由於新併購活動導致債務上升。九置所有債務均為浮息債務，故下半年較受債務成本上升影響。希慎及新世界 （00017） 則分別動用基本利潤約67%及164%以支付利息支出。

零售方面，今年上半年本港零售銷售較2018年上半年跌31%，期內領展及置富零售租金較2019年上半年僅跌9%至11%，主因必需消費品租戶比例較高，同期九置及冠君跌32%至37%。基於出租率持續高於疫情前水一，預期下半年零售續租租金調整率維持負數。

交銀國際：港銀加息為箭在弦上、料二手樓價承壓　看好一隻本港地產股【下一頁】

至於寫字樓，新地 （00016） 寫字樓租金較2019年上半年跌5%，恒隆跌17%，表現最差，而香港置地及太古地產的出租率相對同業穩定。

大摩認為，綜合各方因素，太古地產及恒隆表現勝同業，九置相對落後，至於股息增長，太古地產派息增10%，九置則減36%，但若以股價自2019年12月起計算，太古地產回吐25%，表現遜於九置的跌20%。

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編輯：陳韻妍

港股 領展房產基金（00823） 新鴻基地產（00016） 希慎興業（00014） 內地物業 派息 每股派息 太古地產（01972） 大行報告 商廈

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