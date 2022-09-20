【解碼｜航空股】滙豐研究削內地三大航空目標價9%至38%　國航評級降至「減持」、目標價4.1元

滙豐環球研究報告指，疫情爆發打亂了內地和香港的航空公司旅客量恢復，惟預計當旅遊限制取消，便會出現巨大的積壓需求。然而，該行提高了中國國際航空 （00753） 、中國東方航空 （00670） 、中國南方航空 （01055） 等內地三大航空公司，以及北京首都機場 （00694） 的今年虧損預測，並且估計該4家公司明年將會錄得虧損。下調三大航空公司的目標價9%至38%；其中，國航目標價由原先的6.6元，下調至4.1元，評級由「持有」降至「減持」。

報告指，雖然今年第二季度的禁飛令，使中國國內旅遊的恢復和盈利能力的恢覆倒退了一個或兩個季度，但該行仍相信一旦限制放寬，會有大量被壓抑的需求。國際旅遊方面，三大航空公司對逐步增加航班持樂觀態度。國航自6月以來已恢覆26個國際航班，南航預計到年底國際客流量將恢復到2019年的10%。惟該行留意到，由於宏觀逆風和某些類別的貨運業務重新轉向海運，航空的貨運業務優勢可能會消退。

料內地三大航空公司延至2024年才有盈利

模型顯示，內地三大航空公司的國內客運量將在明年回升至96%，但預計國際客運量將僅逐步上升，料2024年僅升至63%。對於北京國際機場，估計北京市場將需要比2019年增長67%，才能恢復到大流行前的吞吐量水平，因為大約40%的流量將被轉移到新的大興機場。

該行將內地三大航空公司今年的虧損預測上調53%至744億元人民幣，比市場共識多16%。預計三大航空明年仍將處於虧損，到2024年才能實現盈利；對於北京首都機場，該行將今年的虧損預測提高了58%。三大航空公司的財務資產負債率已大幅上升。

國泰評級下調至減持

該行將國航、北京首都機場由評級「持有」降至「減持」，南航從「買入」降至「持有」；偏好東航、國泰 （00293） ，均為「買入」評級。我們將三大航空公司的目標價預測降低9%至38%，但在較低的加權平均資本成本的情況下，保持北京首都機場、國泰的目標價預測不變，分別為4.3元、11元。較偏好東航，相信會受惠上海的重新開放，而國泰是對國際旅遊復蘇主題的首選。

不過，隨着國泰近期股價與同行相比有所回升，而且12個月的遠期市盈率估值達到了頂峰，故該行將國泰的評級下調至「減持」。北京國際機場面臨與大興機場的競爭以及與免稅店運營商的談判所帶來的阻力。

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編輯：胡學能