▲ 【ESG】致同：ISSB準則納入港交所附錄 有助鞏固綠色金融中心地位

致同會計師事務所發布對上市公司可持續發展展望，諮詢副總監嚴欣琪指，投資者現時普遍重視公司的可持續性及抗逆能力，資產公司應迅速行動，使用合適準則及數據以選擇投資產品，把握ESG機遇；上市公司掌握有關可持續發展資訊，建立穩健機制及尋求相關協助，將對股價有所支持。

致同：ISSB準則仍需改進

致同諮詢總監黃美燕認同早前特許認公認會計師工會（ACCA）看法，指出國際可持續準則理事會（ISSB）準則目前較零散，需在實施方法、政策彈性及以例子說明準則及披露資料等。

3大要求應納入港交所附錄

致同表示，ISSB新準則料於年底出台，當中三項要求可納入香港交易所 （00388） 附錄。如讓投資者能夠評估可持續發展的重大風險和機遇對公司企業價值的影響，公司價值鏈中可持續發展風險和機遇重要資訊，以及根據與氣候相關披露準則對氣候風險作情景分析。

有關披露要求及匯報準則將使香港更貼近全球準則，充分發揮可持續投資潛力及鞏固綠色金融中心地位，亦為中國市場把關，建立對香港、內地及國際碳市場及碳信用額，政府亦應資助中小型上市公司在可持續發展上達至相關標準。

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記者：宋佩恩