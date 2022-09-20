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【英女王國葬】丹麥王儲妃獲邀 因一事離奇消失

環球社會熱點 13:05 2022/09/20

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英國王室與丹麥王室素來關係密切，丹麥女王更特意取消她登基50周年的慶典來悼念英女王。不過英媒指，丹麥王儲妃瑪麗本來也獲邀出席英女王的國葬儀式，但因英國外交部一個錯誤，瑪麗未能送別英女王最後一程。

【英女王國葬】三愛寵最後送別 目送靈車離開 【下一頁】

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）與丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）為表姐妹，也同為歐洲女性君主，因此多年來保持良好關係。

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英國王室公布英女王駕崩消息及國葬安排後，丹麥王室上周二（13日）曾經發聲明，宣布瑪格麗特二世與王儲夫婦會一同前往英國出席國葬儀式。

不過國葬周一（19日）舉行當日，王室評論員發現瑪格麗特二世與丹麥王儲弗雷德里克王子（Prince Frederik）卻坐在前排，而王儲妃瑪麗（Princess Mary）則離奇缺席。

丹麥報章《BT》引述王室人員指，由於英國外交部發出的邀請函出現令人遺憾的錯誤，因此丹麥王室只有女王和王儲能出席英女王的國葬儀式。

【英女王國葬】拜登座位僅次波蘭總統 特朗普：趁機識第三世界領袖 【下一頁】

據悉，每一名受邀出席英女王國葬的外國王室成員或政要，都只可再帶一名賓客出席，料為瑪麗遭排除在外的原因。

BT王室通信員Jacob Heinel Jensen表示，丹麥王室會因此事而感到不安。他更表示如果丹麥王室能收到3份邀請函，就能展示出丹麥與英國王室之間的密切聯繫。

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責任編輯：鄭錦玲

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