【英女王國葬】哈里威廉全程零交流 凱特被要求讓路

英國哈里王子與夫人梅根離開王室後，與其他王室成員關係持續惡化，即使祖母英女王逝世亦暫時無法修補雙方關係。英國媒體報稱，國葬當地哈里與威廉全程零交流，雙方保持「安全距離」。在溫莎舉行小型葬禮時，威廉要求凱特為哈里夫婦讓路，但兩兄弟始終無交集。

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哈里（Prince Harry）身穿喪服，隨其他王室成員為祖母送行。雖然哈里按輩份與王儲威廉（Prince William）同行，但兩人在整個國葬儀式上毫無交流，不止眼神無對視過，兩人亦始終保持距離。

西敏寺（Westminster Abbey）舉行國葬期間，哈里與梅根（Meghan Markle）獲安排在父親﹑英王查理斯三世（Charles III，又稱查理三世）及王后卡米拉（Queen Camilla）身後，與威廉一家相隨甚遠。

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英女王靈柩運抵聖喬治教堂（St George's Chapel），舉行小型送葬儀式時，兩兄弟才有「真正接觸」。威廉當時叫住妻子凱特（Kate Middleton），讓哈里夫婦先就座，但兄弟二人仍然無交流。

哈里身旁就坐的亦是侄女夏洛特小公主（Princess Charlotte），威廉則坐在離哈里最遠的近走道位置。哈里反而與夏洛特有交流，兩人一度相視微笑。

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責任編輯：吳漢培