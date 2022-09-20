【大行看法】富達：內地短期再減息的可能性偏高　不預期推超大規模貨幣或財政政策

▲ 富達：內地短期再減息的可能性偏高 不預期推超大規模貨幣或財政政策

中國與環球貨幣政策背道而馳，富達國際認為，內地在短期內進一步減息的可能性偏高，這將支持在岸債券表現向好，但亦會增加人民幣兌美元匯價的貶值壓力。今年以來，內地的寬鬆貨幣政策對提振企業借貸需求及恢復商業活動的成效未見顯著，為日後推出更多、更大力度的寬鬆政策埋下伏線。然而，不預期會推出超大規模的貨幣或財政政策刺激經濟。

富達國際基金經理成皓表示，中國處於減息週期，或會導致人民幣兌美元匯價進一步走弱。即使如此，資金外流也不會演變成人行的一大難題，鑑於內地政府可管控跨境資金流，且外匯儲備規模高達3萬億美元。

他續指，隨着內地人口老化，對未來數十年中國中性利率構成下行壓力，意味息差在一段相對較長的時間內仍有進一步擴大的空間。然而，短期內市場目光均聚焦於息率調整，調整方向顯而易見。

另外，富達國際基金經理王陶沙指出，有別於歐美正面對高通脹環境，中國可受惠於維持通脹在3%以下，因而可望優先恢復經濟增長。今年第二季，中國10年期國債孳息率自十多年來，首次跌至低於美國10年期國庫券孳息水平，而兩者息差已擴闊超過60點子，息差擴闊似乎會削弱在岸中國主權債對環球投資者的吸引力，但實況並不盡如此，因考慮到相關債券經通脹調整後的實際孳息率，以及內地與境外廣泛地區不同的宏觀經濟背景。

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編輯：袁諾曦