【英女王國葬】拜登座位僅次波蘭總統 特朗普：趁機識第三世界領袖

英女王伊利沙伯二世國葬儀式當地周一(19日)上午11時舉行,約有2,000人出席國葬儀式,包括約500名外國政要。美國前總統特朗普嘲獲邀出席的拜登「坐太後」,被波蘭與捷克領導人包圍。特朗普更笑稱拜登「有機會認識第三世界嘅領袖」。

英女王國葬儀式廣邀全球王室成員及外國政要出席,白金漢室禮賓辦公室及外交部負責制定座位表。

其中查理斯三世(Charles III)與英國王室成員坐在西敏寺(Westminster Abbey)最前排,其次為歐洲王室成員,其中現時歐洲在位時間最長的丹麥女王瑪格麗特二世(Queen Margrethe II)坐在外國賓客最前排位置。

至於杜拜、阿聯酋等中東海灣國家王室成員則坐在丹麥女王身後,日本德仁天皇夫婦坐在第6排,排在歐洲王室及約旦國王之後。

外媒發現,美國總統拜登(Joe Biden)坐在第14排位置,坐在波蘭總統杜達(Andrzej Duda)後面、捷克總理費亞拉(Petr Fiala) 的前面,而第一夫人吉爾(Jill Biden)坐在瑞士聯邦總統卡西斯(Ignazio Cassis) 旁邊。

特朗普在其成立的社交平台Truth Social發文討論此事,表示在他卸任後兩年,美國已不再受尊重。特朗普嘲笑拜登在國葬的地位僅次於波蘭總統,又聲稱他仍然在任的話,自己的座位肯定會在前面。

特朗普再嘲笑拜登:

「唔緊要啦,拜登可以趁呢次機會識吓第三世界國家嘅領導人」

(However, a good time for our President to get to know the leaders of certain Third World countries)