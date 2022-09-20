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【英女王國葬】拜登座位僅次波蘭總統 特朗普：趁機識第三世界領袖

環球社會熱點 12:12 2022/09/20

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英女王伊利沙伯二世國葬儀式當地周一（19日）上午11時舉行，約有2,000人出席國葬儀式，包括約500名外國政要。美國前總統特朗普嘲獲邀出席的拜登「坐太後」，被波蘭與捷克領導人包圍。特朗普更笑稱拜登「有機會認識第三世界嘅領袖」。

夏洛特痛哭喬治拭淚 梅根喊到溶妝 【下一頁】

英女王國葬儀式廣邀全球王室成員及外國政要出席，白金漢室禮賓辦公室及外交部負責制定座位表。

其中查理斯三世（Charles III）與英國王室成員坐在西敏寺（Westminster Abbey）最前排，其次為歐洲王室成員，其中現時歐洲在位時間最長的丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）坐在外國賓客最前排位置。

至於杜拜、阿聯酋等中東海灣國家王室成員則坐在丹麥女王身後，日本德仁天皇夫婦坐在第6排，排在歐洲王室及約旦國王之後。

外媒發現，美國總統拜登（Joe Biden）坐在第14排位置，坐在波蘭總統杜達（Andrzej Duda）後面、捷克總理費亞拉（Petr Fiala） 的前面，而第一夫人吉爾（Jill Biden）坐在瑞士聯邦總統卡西斯（Ignazio Cassis） 旁邊。

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三愛寵最後送別英女王 目送靈車離開 【下一頁】

特朗普在其成立的社交平台Truth Social發文討論此事，表示在他卸任後兩年，美國已不再受尊重。特朗普嘲笑拜登在國葬的地位僅次於波蘭總統，又聲稱他仍然在任的話，自己的座位肯定會在前面。

特朗普再嘲笑拜登：

「唔緊要啦，拜登可以趁呢次機會識吓第三世界國家嘅領導人」

（However， a good time for our President to get to know the leaders of certain Third World countries）

拜登獲英國破例，在多架保安車輛包圍下，乘搭專車前往西敏寺出席國葬。拜登夫婦參與國葬後，未有隨同包括加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）等英聯邦領導人赴溫莎，已立即乘坐空軍一號返回華盛頓。

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責任編輯：郭麗明

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