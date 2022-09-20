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【可持續發展】國泰航空向Aemetis購3,800萬美制加侖混合可持續航空燃料　2025年起交付

股市 12:09 2022/09/20

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【可持續發展】國泰航空向Aemetis購3,800萬美制加侖混合可持續航空燃料　2025年起交付

國泰航空 （00293） 宣布就承購3,800萬美制加侖混合可持續航空燃料與Aemetis簽署協議，並由2025年起的7年內於三藩市國際機場交付。國泰航空指，購入的可持續航空燃料可以減少逾8萬噸的生命週期碳排放，相當於超過130萬株樹苗生長10年期間的碳截存量。

減少逾8萬噸的生命週期碳排放

根據協議，是次供應的混合可持續航空燃油需由40%可持續燃油及60% Jet A-1航空燃油混合而成，以滿足相關的國際標準。Aemetis正於美國加州里弗班克興建零碳排放的煉油廠，利用廢棄木材生產纖維素氫，然後混合廢棄物和非食用可持續油，再使用碳中和的水力發電提煉可持續航空燃油。Aemetis將於2025年起向國泰航空供應可持續航空燃油。

滙豐：設前綫ESG智囊團兼令產品更多元化　助中小企拓ESG可大力推動香港低碳轉型【下一頁】

相對於石油提煉的飛機燃料，可持續航空燃油有顯著的環境效益，包括視乎採用的技術而定，可望減少多達百分百生命週期的溫室氣體排放。市場估計，使用可持續航空燃油是航空業未來數十年，特別是針對長途航班碳足跡的主要減碳方案。

行政總裁鄧健榮表示，儘管現時的經營環境極具挑戰，國泰航空就應對氣候變化的承諾不變，國泰早已承諾於2050年實現淨零碳排放及於2030年提升可持續航空燃油使用量至10%目標，亦建立了穩健的可持續航空燃油採購策略。

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編輯：陳韻妍

可持續發展 港股 ESG 碳中和 航空業 國泰航空（00293） 氣候暖化 航空 國泰航空

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