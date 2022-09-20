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【工業安全】本地創科推「智能地盤系統」　助減低工地意外

科技 13:00 2022/09/20

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「智能地盤系統」是針對傳統建築地盤一些安全、保安及管理上的痛點，配合定位技術、智能裝置、中央數據系統以及客製化軟件組合而成。（資料圖片）

工地安全一直是建築業關注的問題，早前的安達臣道天秤倒塌意外，更奪去3名工人性命。為減低工地意外發生的機會，本土創科公司Compathnion推出「智能地盤系統」，有助加強工地的安全及對工作人員提供保護。

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Compathnion表示，「智能地盤系統」是針對傳統建築地盤一些安全、保安及管理上的痛點，配合定位技術、智能裝置、中央數據系統以及客製化軟件組合而成。

該系統可因應個別地盤的環境、規模及需要，為工地度身創建一個中央數據中心。例如，「智能地盤系統」可針對工地的重型機械燒焊接駁位的情況，於機械安裝焊接監測儀器，即時收集數據並上傳至系統中心。

定位傷者位置   減低搜索時間

一旦出現不尋常動態，就可即時發出警報通知有關單位作出相應維修；同時將該區域定為危險區，並透過智能手錶通知工人，避免他們踏入危險區域，減低發生意外的機會。萬一有工人受傷被困，該系統亦可以即時定位傷者位置，減低搜索時間，及時作出救援。

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此外，工地上的每個閘口都會用上智慧鎖，打開智慧鎖需要使用智能手錶配合手機App認證身份，因此地盤主管可在後台設定哪些人員有權限開鎖，加強工地的保安。

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責任編輯：陳卓賢

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