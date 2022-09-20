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【電動車】比亞迪半日升4%　發布新一代刀片電池巴士底盤技術平台

股市 12:06 2022/09/20

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【電動車】比亞迪發布新一代刀片電池巴士底盤技術平台

比亞迪 （01211） 公布，首次發布新一代刀片電池巴士底盤技術平台，未來巴士搭載刀片電池技術。比亞迪半日升3.9%，報224.2元。

比亞迪在官方微博發文，9月19日，德國漢諾威國際交通運輸博覽會上，在商用車領域，比亞迪首次發布新一代刀片電池大巴底盤技術，開啟純電動巴士領域的新征程。據介紹，新一代大巴底盤採用歐洲標準模塊化設計，通用化的車身合裝方式，實現與車身廠的最有效匹配。

比亞迪目前商用車全球已銷售超過9萬台，截至今年8月，比亞迪新能源車累計銷量突破240萬輛。比亞迪表示，未來將持續聚焦核心技術，引領新能源商用車技術創新和市場發展，通過更高效、安全的可持續交通運輸解決方案助力歐洲脫碳進程，把更多優質的新能源車產品輸送給全球消費者。

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編輯：姚卓然

比亞迪股份（01211） 比亞迪 港股 汽車 電動車 電動巴士 新能源

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