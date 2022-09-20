【券商點睇】價量齊升兼成本回落 青啤Q3利潤釋放

根據國家統計局，7月啤酒行業產量按年增長10.8%，對比2019年同期增長3.8%。中泰證券預計，7至8月青島啤酒（00168）銷量保持雙位數左右增長。今年旺季需求高景氣主要因6月以來疫情管控逐步取得效果，啤酒迎來補償性消費；今年夏季旺季氣溫較高，利好啤酒消費。受益於第三季旺季的良性增長，全年銷量可實現正增長。

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更重要是，量價齊升及成本回落，將令第三季利潤彈性更大。該行指出，第三季以來現飲渠道逐月回暖，4至8月餐飲行業收入變幅分別為-22.7%、-21.1%、-4%、-1.5%及8.4%，帶動純生、超高檔等中高檔產品需求回升，均價有望加速增長。而在成本角度，易拉罐和紙箱的價格回落明顯，其中鋁期貨結算價從4月每噸22,000元（人民幣，下同）降至目前的18,000元。

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考慮到銷量增長將攤薄固定成本，預計成本回落紅利將逐步釋放。青啤作為細分賽道龍頭，充分受益行業的積極變化。隨着第三季經營進入尾聲，建議積極關注兼具高增長與確定性的青啤，維持「買入」評級。

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撰文：林衛