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【專家論市】前海開源楊德龍 市場情緒跌至低點 A股調整或接近尾聲

股樓投資 12:56 2022/09/20

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前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為，股市轉勢的關鍵在於信心。從政策面看，保交樓政策推進已見成效，穩增長接續政策不斷發力。加上，人民銀行是從寬貨幣到寬信用的逐步轉變，預計第四季中國經濟面有望出現穩步復甦的局面，這將會A股市場的行情帶來回升的基礎。

【同場加映】青姐話：重心再下移 止蝕恐太遲

他強調，在市場震盪調整的時候，保持信心非常重要，通過持有一些調整到位的優質龍頭股或者優質龍頭基金來抓住市場的機會是比較好的投資策略。「物極必反，否極泰來，當市場情緒到一個低點，市場也有可能會出現反轉的機會。」

【延伸閱讀】大行報告：大和料恒指18500點現技術支持 另推薦12隻首選股份，請按【見下頁

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另一方面，未來一段時間A股也有望跑贏美股。他說：「相對於美股處於十年股市高位回落的階段，A股市場處於底部回升階段，所以A股市場的表現有可能在下半年繼續跑贏美股。」他補充，人民銀行政策目標為穩增長，以釋放流動性合理充裕為主。加上，中國通脹水平並不高，CPI是處於3%以下的良性通脹水平，為央行實施較為寬鬆的貨幣政策奠定了基礎。

【同場加映】溫股知新：港股預期反彈 個股仍然難揀

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撰文：林衛

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