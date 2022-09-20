▲ 【大行看法】大摩：復星近日賣產已籌集約230億元 料可助紓緩流動性壓力

復星國際 （00656） 不斷減持旗下股份或資產套現，摩根士丹利指，自公布上半年業績以來，復星便公布大規模的資產出售計劃，預計復星透過賣產已籌集約230億元現金，相信有助紓緩市場對其流動性壓力的憂慮。

大摩指，截至6月底，復星的有息債務約2600億元（人民幣，下同），當中64%屬於復星其他子公司，故復星真正債務只有約930億元，當中包括270億元在岸債務，360億元離岸債務及300億元銀行債務。其中，200億元在岸債務及60億元離岸債務，將於未來12個月到期。

復星指，截至上半年約有1170億元現金，但大摩認為，大部分現金存放於其保險及銀行業務，控制公司的現金估計只有約30億元，面對信貸環境收緊，復星迅速透過出售流動性資產換作現金，屬合理行動。

自發布上半年業績以來，復星已公布8項交易，合作套現230億元，當中120億元交易已完成。大摩估計，復星在岸約有135億元現金，離岸有60億元現金，加上手頭現金約30億元，預期差不多足夠離償還短期債務。

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編輯：陳韻妍