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【券商點睇】中美利差不斷擴大 人民幣跌浪未完？

股樓投資 12:50 2022/09/20

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進入美國行加息周，聯儲局將於周三（21日）議息，普遍預計9月加息幅度為0.75厘，美元持續強勢，換言之，其他非美貨幣必定承受壓力，也包括剛「破7」的人民幣。平安證券首席經濟學家張明表示，貨幣政策的差異性導致中美長期利差由縮小轉至倒掛，並且利差不斷拉大，這是人民幣兌美元貶值的直接原因。

【同場加映】青姐話：重心再下移 止蝕恐太遲

他表示，短期內美國依然會加息縮表，中國則會實施寬鬆貨幣政策，以寬鬆貨幣政策為寬鬆財政政策創造條件，從而緩解當前經濟下行的壓力，意味中國長短期利率仍有下降空間。在此前提下，短期內人民幣兌美元將會繼續面臨貶值壓力。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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不過，張明覺得市場無需過於恐慌，即使出現人民幣持續大幅貶值，目前中國人民銀行的工具箱仍是滿的，完全可以使用宏觀外滙審慎管制、資本流動管理、逆周期因子等工具。因此，他對明年人民幣走勢比較樂觀，因為中美宏觀經濟態勢很可能會翻轉，若中國經濟基本面相對於美國的改善，有助於維持人民幣穩定。「未來一段時間人民幣兌美元滙率可能在6.7至7.2的區間波動，但對此我們無需驚慌。」

【同場加映】溫股知新：港股預期反彈 個股仍然難揀

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撰文：林衛

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