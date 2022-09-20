【券商點睇】中美利差不斷擴大 人民幣跌浪未完？

進入美國行加息周，聯儲局將於周三（21日）議息，普遍預計9月加息幅度為0.75厘，美元持續強勢，換言之，其他非美貨幣必定承受壓力，也包括剛「破7」的人民幣。平安證券首席經濟學家張明表示，貨幣政策的差異性導致中美長期利差由縮小轉至倒掛，並且利差不斷拉大，這是人民幣兌美元貶值的直接原因。

【同場加映】青姐話：重心再下移 止蝕恐太遲

他表示，短期內美國依然會加息縮表，中國則會實施寬鬆貨幣政策，以寬鬆貨幣政策為寬鬆財政政策創造條件，從而緩解當前經濟下行的壓力，意味中國長短期利率仍有下降空間。在此前提下，短期內人民幣兌美元將會繼續面臨貶值壓力。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

不過，張明覺得市場無需過於恐慌，即使出現人民幣持續大幅貶值，目前中國人民銀行的工具箱仍是滿的，完全可以使用宏觀外滙審慎管制、資本流動管理、逆周期因子等工具。因此，他對明年人民幣走勢比較樂觀，因為中美宏觀經濟態勢很可能會翻轉，若中國經濟基本面相對於美國的改善，有助於維持人民幣穩定。「未來一段時間人民幣兌美元滙率可能在6.7至7.2的區間波動，但對此我們無需驚慌。」

【同場加映】溫股知新：港股預期反彈 個股仍然難揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：林衛