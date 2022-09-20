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【港元拆息】與樓按相關一個月HIBOR升越2.54厘　續創近33個月新高

Hot Talk 11:33 2022/09/20

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聯儲局今明兩日議息，港元拆息（HIBOR）普遍向上。與樓按相關一個月港元拆息連升8天，最新報2.54685厘，按日升10.1點子，為2019年12月31日後最高。

反映銀行資金成本的3個月港元拆息報3.08464厘，升6.9點子，是2008年10月31日報3.34643厘後新高。隔夜息報1.08988厘，按日回落27.5點子。

上午11時28分，港滙報7.8489。銀行界人士預期，美國本周加息後，港元和美元息差會重新擴闊，套息誘因料增，港滙屆時會再觸及弱方兌換保證，銀行體系結餘年底跌穿1,000億元機會頗大，1個月、3個月港元拆息年底或見2.7厘、3.4厘。

到期日 9月20日結算率 9月19日
隔夜 1.08988 1.36512
1 星期 1.86566 1.80119
2 星期 2.41869 2.26274
1 個月 2.54685 2.44625
2 個月 2.77351 2.69619
3 個月 3.08464 3.01577
6 個月 3.62655 3.61250
12 個月 4.11655 4.09250

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編輯：胡學能

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