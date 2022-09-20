【港元拆息】與樓按相關一個月HIBOR升越2.54厘 創近33個月新高 高於新盤H按封頂息（第二版）
聯儲局今明兩日議息，港元拆息（HIBOR）普遍向上。與樓按相關1個月港元拆息連升8天，最新報2.54685厘，按日升10.1點子，為2019年12月31日後最高。
以「H加1.3」按揭計劃的實際息率早前已觸2.5厘封頂息，故多家銀行已先後上調H按鎖息上限，多提高至2.75厘，部分銀行則維持一手樓H按封頂息2.5厘不變。
反映銀行資金成本的3個月港元拆息報3.08464厘，升6.9點子，是2008年10月31日報3.34643厘後新高。隔夜息報1.08988厘，按日回落27.5點子。
經絡曹德明：絕大部分銀行已上調H按鎖息上限
經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，1個月HIBOR升至2.55厘，已超過近年一般銀行H按計劃的封頂息率2.5厘。H按選用比例一直維持9成半以上的高水平，而現時HIBOR已超過1星期維持2厘以上水平。他指，以近年一般H按計劃為「H+1.3厘」及封頂息率2.5厘計算，現時H按供樓人士早已超過1個半月以封頂息率作出供款，可見銀行邊際利潤十分低微。而銀行息差收窄，為加強風險管理，現時絕大部分銀行已先後上調H按鎖息上限。
曹德明料本月議息會議後，港美息口差距進一步擴寬，香港銀行將第一次啟步調升P，預計幅度約為0.25厘左右。
上午11時28分，港滙報7.8489。銀行界人士預期，美國本周加息後，港元和美元息差會重新擴闊，套息誘因料增，港滙屆時會再觸及弱方兌換保證，銀行體系結餘年底跌穿1,000億元機會頗大，1個月、3個月港元拆息年底或見2.7厘、3.4厘。
|到期日
|9月20日結算率
|9月19日
|隔夜
|1.08988
|1.36512
|1 星期
|1.86566
|1.80119
|2 星期
|2.41869
|2.26274
|1 個月
|2.54685
|2.44625
|2 個月
|2.77351
|2.69619
|3 個月
|3.08464
|3.01577
|6 個月
|3.62655
|3.61250
|12 個月
|4.11655
|4.09250
（第二版：加入經絡按揭轉介評論）
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編輯：胡學能