墨西哥7.6級地震最少1死 撞正2大地震紀念日

墨西哥西部周一（19日）發生7.6級地震，而當地在1985年及2017年同日同樣發生大地震。是次地震造成最少1人死亡，美國已發出海嘯警告。由於墨西哥3次7級地震都發生在9月19日，有墨西哥民眾形容猶如詛咒。

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美國地質調查局（U.S. Geological Survey）表示，當地時間約下午1時（香港時間周二凌晨2時），墨西哥西部發生7.6級地震。USGS指，震央位於米卻肯州（Michoacán）及科利馬州（Colima）交界，震源深度相對較淺，只有15公里。

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美國太平洋海嘯警報中心（The U.S. Pacific Tsunami Warning Center）已對墨西哥海岸部分地區發出海嘯警報，指海浪或高於海平面1至3米。社交媒體上有圖片顯示，當地有建築物嚴重損毀。首都墨西哥城（Mexico City）羅馬地區（Roma）出現停電，國家電力公司指，約影響120萬戶。

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墨西哥政府表示，地震造成太平洋港口城市曼薩尼約（Manzanillo）一間百貨公司屋頂倒塌，一人死亡。當局亦指，米卻肯州西部數間醫院亦受破壞，其中一間醫院玻璃墜落造成一人受傷。墨西哥城市長欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）則表示，首都未有出現嚴重損毀情況。

墨西哥於1985年及2017年時，均曾於9月19日發生7級大地震，其中1985年地震更造成數千人死亡，而2017年亦有逾350人死亡。首都在當日為紀念過往地震及作為演習，亦有拉響警報，不少民眾皆表示難以相信確實發生地震。有墨西哥民眾形容，情況猶如詛咒。但墨西哥國立自治大學（The National Autonomous University of Mexico）指，情況純屬巧合，沒有科學解釋。

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責任編輯：李俊儀