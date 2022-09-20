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【iPhone 14】iFixit拆解iPhone 14結構　稱屬7年來最易維修iPhone機款

科技 12:00 2022/09/20

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用戶只需在機身背面卸下兩顆螺絲，就能拆下並更換設備的背面玻璃和屏幕。（iFixit）

蘋果（Apple）早前推出自助維修計畫（Self Service Repair），允許用戶在自助維修網站上訂購原裝零件，自行修理特定iPhone機型。手機維修公司iFixit拍片拆解iPhone 14時表示，iPhone 14是自2016年推出的iPhone 7以來，最容易維修的iPhone，這將更方便用戶進行自助維修。

【iPhone 14災情】iPhone 14 Pro相機不兼容IG、TikTok？　蘋果指下周發布修復程式

根據iFixit的說法，蘋果重新設計了iPhone 14及iPhone 14 Plus的內部結構，讓用戶只需在機身背面卸下兩顆螺絲，就能拆下並更換設備的背面玻璃和屏幕。這一改變將使Apple Store員工、獨立維修店，以至用戶更容易更換手機的屏幕、背面玻璃和電池。

相比起以往iPhone和Android手機的結構設計，都使用了大量膠水及採用嚴格公差（tight tolerances），這在修復手機時會帶來不少難度。

【iPhone 14災情】轉移資料到iPhone 14 Pro後無故死機　蘋果官方提供臨時解決方案

但iFixit也提到，iPhone 14 Pro系列是沒有使用iPhone 14的新型結構設計。

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

責任編輯：陳卓賢

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