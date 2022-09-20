  • 31°C
香港時間 : 2022920日 (週二) 11:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】據報政府正考慮0+7兩方案　李家超：政府抗疫不走回頭路、積極研究防疫調整空間

Hot Talk 10:59 2022/09/20

分享：

分享：

【香港經濟】據報政府正考慮0+7兩方案　李家超：政府抗疫不走回頭路、積極研究防疫調整空間

近日要求政府放寬入境隔離檢疫至「0+7」的聲音此起彼落，有本地傳媒引述消息指，政府正積極考慮放寬入境檢疫措施，目前0+7有兩個考慮方案。方案一是要求市民到達機場後進行核酸檢測，直至有檢測結果才可離開機場，盡力阻止個案流入社區。方案二是在機場進行核酸檢測後直接回到住處，無須等候檢測結果，但可能增加輸入個案流入社區的風險。

本港據報最快本周公布檢疫隔離安排變成「0+7」【下一頁】

報道指，政府其中一個考慮是，採取0+7方案時，輸入個案必定上升，故需同時控制確診個案大增的風險，而且若採取方案二，要考慮一旦入境人士入住酒店後，若通知確診，是否應入住隔離設施，還是繼續留在原有酒店。因此，政府正商討擬定具體執行方式。

李家超：會致力減少訪港人士的不便

行政長官李家超今早表示，確診數字有下降趨勢，在針對機場抵港人士措施方面，當局正積極研究有何調整空間，政府會盡快作出決定，有決定時會公布，強調在平衡疫情管控、社會復常及維持香港競爭力的同時，會致力減少訪港人士的不便，讓香港聯通世界各地。

他指，政府抗疫將「不走回頭路」，未來可有序開放，但預期整個過程將有不同措施及佈置需要進行，故要逐步實施。

相關文章：【中國經濟】陳啟宗：內地處理疫情的方式讓全世界困惑　「香港局部封城驅使許多外籍人士離開」

相關文章：【香港經濟】吳光正：與全球「暢通便捷」聯繫是香港絕對命脈　不能把香港獨特優勢拱手相讓、讓別人有機可乘

【石Sir一周前瞻及異動股】中國財險、澳博控股、浙江世寶

開啟hket App，閱讀全文
疫情 隔離檢疫 經濟 機場 香港 酒店 李家超

上一篇文章

【新股IPO】浙江零跑9863孖展暫錄1904萬　未足額認購（不斷更新）

下一篇文章

【本地保險】安達保險據報將與恒生銀行達成銀保合作　最快數周內達成交易
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】儲局議息在即 道指漲197點 納指升逾0.7% NIKE、蘋果漲逾2%（不斷更新）
【美股收市】儲局議息在即 道指漲197點 納指升逾0.7% NIKE、蘋果漲逾2%（不斷更新）
【英女王國葬】英女王國葬今舉行　有哪些渠道可以收看直播？
【英女王國葬】英女王國葬今舉行　有哪些渠道可以收看直播？
【人民幣走勢】洪灝：人民幣走軟顯示全球經濟基本面不斷弱化　「資產價格的最終調整已近在咫尺」
【人民幣走勢】洪灝：人民幣走軟顯示全球經濟基本面不斷弱化　「資產價格的最終調整已近在咫尺」
【港股夜期+ADR】夜期彈119點中概股揚　阿里美股高港股3%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期彈119點中概股揚　阿里美股高港股3%（不斷更新）
【香港經濟】本港據報最快本周公布檢疫隔離安排變成「0+7」　部分社交距離措施亦有望「鬆綁」
【香港經濟】本港據報最快本周公布檢疫隔離安排變成「0+7」　部分社交距離措施亦有望「鬆綁」
【中美關係】拜登：已警告習近平若違反對俄制裁　美國或叫停向中國投資
【中美關係】拜登：已警告習近平若違反對俄制裁　美國或叫停向中國投資
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款