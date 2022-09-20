▲ 【香港經濟】據報政府正考慮0+7兩方案 李家超：政府抗疫不走回頭路、積極研究防疫調整空間

近日要求政府放寬入境隔離檢疫至「0+7」的聲音此起彼落，有本地傳媒引述消息指，政府正積極考慮放寬入境檢疫措施，目前0+7有兩個考慮方案。方案一是要求市民到達機場後進行核酸檢測，直至有檢測結果才可離開機場，盡力阻止個案流入社區。方案二是在機場進行核酸檢測後直接回到住處，無須等候檢測結果，但可能增加輸入個案流入社區的風險。

報道指，政府其中一個考慮是，採取0+7方案時，輸入個案必定上升，故需同時控制確診個案大增的風險，而且若採取方案二，要考慮一旦入境人士入住酒店後，若通知確診，是否應入住隔離設施，還是繼續留在原有酒店。因此，政府正商討擬定具體執行方式。

李家超：會致力減少訪港人士的不便

行政長官李家超今早表示，確診數字有下降趨勢，在針對機場抵港人士措施方面，當局正積極研究有何調整空間，政府會盡快作出決定，有決定時會公布，強調在平衡疫情管控、社會復常及維持香港競爭力的同時，會致力減少訪港人士的不便，讓香港聯通世界各地。

他指，政府抗疫將「不走回頭路」，未來可有序開放，但預期整個過程將有不同措施及佈置需要進行，故要逐步實施。

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