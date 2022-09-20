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【英女王國葬】夏洛特痛哭喬治拭淚 梅根喊到溶妝

環球社會熱點 11:07 2022/09/20

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英女王伊利沙伯二世周一（19日）舉行的國葬儀式上，多名王室成員難捨英女王而真情流露。其中年幼的夏洛特公主不禁痛哭，哥哥喬治王子也忍不住拭淚。哈里王子夫人梅根也被拍攝到擦拭眼淚的畫面，她更一度喊到溶妝。

【英女王國葬】三愛寵最後送別 目送靈車離開 【下一頁】

年僅9歲的喬治王子（Prince George）與7歲的夏洛特公主（Princess Charlotte），周一跟隨父親王儲威廉（Prince William）與母親凱特（Kate Middleton）參與國葬儀式。

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夏洛特穿著一件絲絨領黑色喪服，外套上戴有英女王生前送給她的馬蹄形胸針。而喬治穿著一件海軍藍色西裝配黑色領呔。

從現場直播片段可見，喬治與夏洛特在全日喪儀的表現大致冷靜持重。但西敏寺國葬儀式期間，喬治忍不住拭淚，凱特就輕輕將手放在喬治的膝蓋上安慰他。

當英女王靈柩移離西敏寺，來到海德公園的威靈頓拱門時，夏洛特也不捨與曾祖母分別而忍不住哭泣，而凱特則用手輕輕安撫夏洛特。

梅根（Meghan Markle）看著英女王靈柩移至靈車，準備移送至溫莎堡時也情緒激動。她在現場拭淚，被外媒拍攝到哭泣至臉上溶妝的畫面。

【英女王逝世】哈里只早公眾5分鐘得悉死訊？ 王室否認 【下一頁】

更有畫面捕捉到英女王靈柩運送途中，夏洛特悄悄與哥哥喬治説話。外媒分析夏洛特説話時的嘴形，估計夏洛特是向哥哥說要向靈柩鞠躬。而喬治也點點頭，而兩兄妹其後也在靈柩經過他們面前時鞠躬致意。

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責任編輯：鄭錦玲

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