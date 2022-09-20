【可持續發展】滙豐：設前綫ESG智囊團兼令產品更多元化　助中小企拓ESG可大力推動香港低碳轉型

▲ 【可持續發展】滙豐：設前綫ESG智囊團兼令產品更多元化 助中小企拓ESG推動香港低碳轉型

全球綠色及可持續金融增長速度迅速，滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯指，不同行業及規模的企業對綠色及可持續金融的需求日趨殷切，去年亞洲有約三分一綠色和可持續債券均由香港安排融資及發行，且近年綠色金融產品已十分多樣化，設計亦見創新，滙豐也致力令ESG產品更多元化。

方嘯接受本報專訪時承認，大家對可持續發展的理解從E開始，逐步拓闊至S及G領域，但近年採用可持續金融方案的企業，已不再只局限於再生能源、環保相關等行業，而是來自更廣泛行業，該行的調查發現，「不少公司打算於未來12個月使用綠色金融服務，當中醫療，製造、貿易、運輸等行業更特別踴躍」。

去年在港安排及發行的綠色和可持續債務融資額度增長4倍

滙豐和氣候倡議組織（CBI）7月聯合發布《2021年香港及可持續債務市場報告》顯示，去年在港安排及發行的綠色和可持續債務融資額度達570億美元，按年增長4倍，香港亦是中國離岸綠色債券最主要的上市場所。就滙豐香港而言，今年上半年工商金融客戶的綠色金融宗數，已較去年全年的數字有所增加。

為鼓勵及協助企業申請ESG貸款，方嘯指，滙豐最近亦成立專責前綫ESG智囊團，已獲取相關認證，為商業銀行客戶提供可持續融資安排，協助客戶低碳轉型，集團亦會為前綫同事提供培訓及推出更多增值服務，例如會推出針對中小企的免費課程。

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他稱，滙豐在港客戶基礎龐大，包括大量中小企，故在融資安排上會照顧不同企業的需要，「大公司一般需要量身定做的安排，因涉及的金額一般較高，而且在產品設計上會有較多要求，至於中小企需要的融資安排則較標準化」，滙豐有社會責任帶大這些增長迅速的中小企，希望未來有更多中小企申請可持續相關貸款。

「中小企佔全港企業總數超過98%，如果中小企能夠將ESG思維融入日常營運及決策過程，絕對能大大推動香港長遠的低碳轉型。」

滙豐於今年5月推出總額達50億美元（約390億港元）的大灣區可持續發展信貸基金，藉此支持粵港澳大灣區企業實行可持續發展和碳中和轉型。

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記者：陳韻妍