【iPhone 14災情】iPhone 14 Pro相機不兼容IG、TikTok？　蘋果指下周發布修復程式

▲ 蘋果指出，問題與iPhone的硬件無關，客戶無需到Apple Store進行維修。（Apple）

iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max正式開售後，陸續有用戶發現當開啟Instagram（IG）、TikTok和Snapchat使用相機功能時，畫面會出現模糊和抖動問題，而且會伴隨著嗡嗡聲。蘋果（Apple）表示已了解相關問題，並會於下周推出修復程式處理。

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據悉，使用iPhone 14 Pro系列自帶的相機App則未有受以上問題影響，因此僅限於第三方App的問題。蘋果雖然未有透露問題的根本原因，但有網民則猜測與其配備的第二代「傳感器移位光學圖像防抖功能」（sensor-shift optical image stabilization）有關。

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蘋果指出，這問題與iPhone的硬件無關，客戶無需到Apple Store進行維修，只需在下周更新帶有修復程式的新系統即可，並表明該問題不會對設備造成永久性硬件損壞。

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

責任編輯：陳卓賢