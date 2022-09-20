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【英女王國葬】三愛寵最後送別 目送靈車離開

環球社會熱點 10:52 2022/09/20

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英女王伊利沙伯二世生前喜愛動物，多年來除了飼養狗隻外，亦是一位馬主。女王靈柩日前運回溫莎堡，在國王喬治六世紀念教堂下葬，其生前的愛駒及兩隻愛犬亦在溫莎堡現身，送別英女王。

【英女王逝世】哈里只早公眾5分鐘得悉死訊？ 王室否認 【下一頁】

【英女王國葬】喬治夏洛特現身 最後送別英女王 【下一頁】

倫敦的國葬儀式完成後，女王靈柩周一（19日）下午運抵溫莎堡（Windsor Castle）。靈車開往聖喬治教堂（St George's Chapel）舉行小型送葬儀式途中，女王生前愛駒Emma站在路旁草地，最後一次送別主人。

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女王生前飼養的最後兩隻哥基犬Muick及Sandy亦在溫莎堡露面，送別主人。其中一隻哥基看似憂傷，趴在地上目送英女王靈車離開。安德魯王子（Prince Andrew）亦有前來查看，正是他與兩名女兒向女王贈送兩愛犬。

英女王與哥基犬

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安德魯與前妻莎拉（Sarah Ferguson）已確定，會接替英女王繼續照顧Muick及Sandy。年屆26歲的Emma估計會繼續由皇家練馬師Terry Pendry照顧。

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責任編輯：吳漢培

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