【美國加息】德銀預測美國明年首季加息至接近5厘　股市或遭遇極沉重打擊

▲ 【美國加息】德銀預測美國明年首季加息至接近5厘

聯儲局今明兩日將議息，市場已預期將會宣布第三次大手加息0.75厘，令聯邦基金利率升到介乎3厘至3.25厘。被視為華爾街最悲觀的銀行德意志銀行（Deutsche Bank）預計，明年首季該利率將達到4.9厘。

據財經網站MarketWatch報道，德銀首席美國經濟學家Matt Luzzetti認為，聯儲局連番加息行動將在明年第一季度結束，屆時利率達到4.9厘，遠超市場當前價格所反應的利率前景。目前市場很少公開討論該利率目標接近5厘的前景，若利率升至該水平，料股市遭遇極沉重打擊。全球最大對沖基金橋水創始人達利奧（Ray Dalio）日前已提出，聯儲局倘加息至4.5厘，美股將跌2成。

德銀：聯邦基金利率目標在「收水」周期常高於通脹率

Luzzetti表示，德銀經修訂後的利率預測，重點在於通脹狀況，以及該行預計通脹將在更長時間內保持於較高的水平。他指，過去所有的緊縮周期，無論通脹率是否高企，聯儲局總是讓聯邦基金利率目標高於通脹率。不過，該行預計，利率接近5厘的情況不會維持很久。

荷蘭合作銀行高級美國策略師Philip Marey對聯邦基金利率水平亦有相近看法，認為利率有可能高過預期。Marey指，持續的通脹和已開始的「工資—價格」螺旋上升，該行現預計明年的聯邦基金利率將達到5厘的峰值，高於該行此前的4.5厘的預測。該行還預計，聯儲局在2024年之前不會調整現有的利率立場。

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編輯：胡學能