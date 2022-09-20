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【將軍O的足跡】頒獎典禮

都會情報 10:30 2022/09/20

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將軍澳警區自2021年8月推出【將軍O的足跡】計劃，透過認識將軍澳悠久的歷史、發展及傳統文化，增加區內居民及靑少年的歸屬感，從而達至保育社區及培養守法意識。

將軍澳警區指揮官麥文禹總警司致歡迎辭

是次計劃亦獲得西貢民政事務處、西貢區撲滅罪行委員會、教育局、古物古蹟辦事處、康樂及文化事務署、規劃署、地政總署，以及坑口鄉事委員會，全力支持。 過去一年，將軍澳警區舉辦了一系列活動及比賽，反應熱烈，共吸引超過1,200名來自58間學校的學生報名參加。

香港警察樂隊風笛手引領主禮嘉賓進場

【將軍O的足跡】頒獎典禮於九月十八日在將軍澳坑口東港城一樓展覽場舉行。將軍澳警區指揮官麥文禹總警司在典禮上致辭時表示，透過參與比賽，讓同學加深社區認識、發掘出將軍澳美好嘅一面，攜手傳承、創建共融社區。比賽充份展現了參賽同學的知慧、創意及綜合能力。他亦寄喻靑少年努力裝備自己、擴闊視野、把握機遇、開拓自己未來的路向，共同建設美好香港。

少年警訊禁毒滅罪花式跳繩表演

香港歷史掌故學家- 鄭寶鴻先生主禮嘉賓之一

將軍澳警區致力培養靑少年成為社會領袖，齊心為香港揭開新篇。頒獎典禮上，有少年警訊成員擔任小司儀，帶動全場氣氛；亦有一眾少年警訊同學宣揚禁毒訊息，以花式跳繩表演、跳出健康精彩人生；亦有少訊小朋友化身成防騙姊妹花、以數白欖方式配合手語演繹、向大家講解最新騙案手法提防騙子，更鼓勵大家將信息分享給親友以免墮入騙案陷阱。 將軍澳警區少年警訊彰顯正能量，與警隊同行，攜手撲滅罪行。 

多位得獎中學校長到場支持

一眾嘉賓、校長、老師、家長與得獎同學分享喜悅， 頒獎典禮在一片歡愉聲中圓滿結束。

(特約)

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