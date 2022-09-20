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【華為手機】華為余承東：整個行業尤其中國企業在抄襲華為設計　要樹立品牌就要有自己家族化的DNA

Hot Talk 10:21 2022/09/20

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【華為】華為余承東：整個行業尤其中國企業在抄襲華為設計　要樹立品牌就要有自己家族化的DNA

華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東在世界設計之都大會上，談到業內抄襲華為自家產品設計的問題，指整個行業，尤其中國的企業，「如果要樹立偉大的產品、偉大的品牌，那就要有自己家族化的DNA、基因和家族化的風格」。

任正非：華為要從追求規模轉向追求利潤和現金流　以渡過三年艱難時期【下一頁】

余承東表示，華為最開始是沒有品牌的，因此他便提出打造高端品牌，是他負責業務初定下的目標，並給團隊提出的核心理念：極致、簡約、純淨，每個設計都有功能，沒有功能性，寧可減了，極簡的設計理念，追求做減法，不是做加法。

「我想整個行業，尤其中國的企業，在抄襲我們的設計，在西方文化來說，抄襲別人是非常不恥的，包括我們的專利不付專利費直接用，還說是他們自己的，有些東西直接抄。」

他指，華為目前最新發布的Mate50旗艦就是集成了之前幾代的經典設計，尤其是後置的環形鏡頭，可以說現在已經是華為的專屬形象了，看到就知道這是華為的機子。

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國財險、澳博控股、浙江世寶

編輯：陳韻妍

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