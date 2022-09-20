▲ 【ESG】9隻彭博MSCI中國ESG指數今登場 範圍及至中資美元信用債表現

市場日漸看重環境、社會和治理 （ESG）評級來作為投資指標。彭博和MSCI（美：MSCI）宣佈推出彭博MSCI中國ESG指數系列，包括9隻環境、社會和治理 （ESG）指數。

該批是彭博MSCI指數家族中第一個追蹤人民幣債券和中資美元債券市場表現、同時將ESG 和社會責任投資（SRI）因素考量在內的指數系列。新推出的指數系列包含基於彭博中國綜合指數、彭博中國高流動性信用債指數以及彭博中資美元信用債指數編制的三類旗艦ESG指數：

彭博 MSCI 中國 ESG 加權指數 ：依據 MSCI ESG 評級和MSCI ESG 評級動量調整發行公司的市場權重。

彭博 MSCI 中國社會責任投資（ SRI ） 指數 ：剔除那些主要收入以酒類、煙草、爭議性武器、核能和基因改造生物（GMO）等為來源的發行公司。

彭博MSCI 中國可持續發展指數：根據MSCI ESG 評級進行正面篩選，僅包括ESG評級為 BB 及以上的發行公司，並排除爭議事件評分為 「紅色」 的發行公司。

MSCI亞太區指數產品主管Douglas Walls表示，隨著更多的投資者利用ESG數據及工具以協助他們做出投資決策，ESG標準對於投資或營運於中國的國內或國際機構日益重要。 MSCI一直視ESG及可持續性為其業務重點之一，藉此了解ESG因素對投資風險與回報的影響。

彭博 MSCI 中國 ESG 指數系列是彭博MSCI ESG固定收益指數系列的最新擴展，後者包括一系列投資級綜合指數、公司債指數和多幣種、高收益債基準指數等，供旨在將 ESG 納入戰略資產配置考量的投資者參考和使用。

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編輯：姚卓然