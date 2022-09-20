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【解碼｜LPR】內地9月LPR雙雙不變、符預期　一年期維持3.65%、五年期為4.3%　分析稱上月已大減息、免銀行淨息差承壓

股市 10:28 2022/09/20

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【LPR】內地9月LPR雙雙不變、符預期　一年期維持3.65%、五年期為4.3%

中國9月貸款市場報價利率（LPR）不變，一年期為3.65%，五年期為4.3%，符預期。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，9月LPR保持不變，基本符合預期，考慮到的是8月LPR利率已進行較大幅度下降，以及銀行淨息差壓力。

周茂華指，年初至今持續讓利實體經濟，1年、5年期LPR利率分別調降15基點和35基點，部分銀行要保護淨息差，增強經營穩健性。另外，實體融資需求逐步回暖。從7、8月金融數據看，實體經濟融資逐步回暖，結構持續優化，政策效果逐步顯現。他認為，從趨勢來看，LPR利率仍有調降空間。

此前，中國8月LPR非對稱降息，分析指突顯阻止內房再惡化之迫切性，當時一年期LPR由3.7%降至3.65%；五年期LPR由上月的4.45%降至4.3%。

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編輯：姚卓然

中國 貨幣政策 LPR

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