▲ 【戰略合作】海昌海洋公園與中國儒意等達3年合作協議 共建IP生態圈

海昌海洋公園 （02255） 公布，與中國儒意 （00136） 及歐樺文娛（香港）訂立業務合作協議，當中包括資源庫構建、IP生態合作、全球化授權及IP主題娛樂區合作，為期三年。

根據該協議，各方同意構建新型戰略合作關係，中國儒意製作、運營或管理的知識產權（IP）資源交予歐樺文娛進行商業化設計、開發及規劃，並在海昌海洋公園旗下主題樂園及其相關產業資源進行售賣及其他商業活動。

而在IP生態合作方面，中國儒意製作、運營或管理的IP資源優先安排交予海昌海洋公園及歐樺文娛進行多維度、多業態、多載體的全方位合作。海昌海洋公園將利用旗下主題樂園及其相關產業資源豐富場景拓展；歐樺文娛利用其自身資源及行業經驗進行商品、線上線下活動、遊戲等多種新興主題策劃，以賦予中國儒意IP更加可持續性的生命周期。各方將持續共同探索更多創新性的合作模式， 向其他領域進發，合力打造豐富的IP生態。

海昌海洋公園董事會相信，與中國儒意及歐樺文娛合作具有重要的戰略意義，是集團IP戰略重要的佈局。集團將持續與全球有影響力的IP及線下消費場景合作，將IP商品化與主題公園、景區、生活方式酒店、商業物業等地面消費娛樂場景融合，通過IP獨有的黏性與引流效應轉化私域流量，形成以IP消費場景、私域流量、IP商品輸出及供應鏈業務為護城河的新消費藍圖。

歐樺文娛是日本最大的綜合金融服務集團歐力士股份有限公司（日本：8591；美：IX）之附屬公司，是中國領先的版權運營公司，深耕中國及日本核心IP資源，在中國引進發行了多部大受好評的動漫電影包括哆啦A夢系列、名偵探柯南等作品。

相關文章：

【盈喜盈警】海昌海洋公園大升13%創新高 料去年扭虧賺8.3億元人民幣、受惠出售主題公園

【騰訊持股】中國儒意推《傳奇天下》、與騰訊在遊戲領域達成深度合作後推出的第二款遊戲

【配股集資】中國儒意復牌後高開11% 公司以折讓約2%配股、騰訊成單一最大股東

編輯：姚卓然