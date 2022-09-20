人民幣匯率保持穩定仍有堅實基礎

今年以來，全球主要非美貨幣兌美元普遍出現明顯貶值，人民幣兌美元匯率也呈現貶值態勢。但值得強調的是，匯率是一個相對概念，人民幣兌一籃子貨幣依舊保持相對穩定，而後者對國際貿易開展更具積極意義。我們認為，在經濟增速回升、通脹可控、政策空間較足的多重加持下，人民幣匯率穩定仍具備較強物質基礎。考慮到全球經濟環境漸趨複雜多變，市場主體和政策當局也需警惕人民幣兌美元「貶值心魔」的可能出現。

短期來看，政策發力改善經濟基本面，人民幣匯率中樞穩定具備物質基礎。從雙邊匯率看，當前人民幣兌美元匯率的主要影響因數仍是利差和經濟增速相對表現。利差方面，儘管美聯儲鷹派加息仍在延續，但考慮到前期匯率變動已經部分消化了鷹派預期，人民幣後續貶值壓力相對有限。經濟增速方面，進入9月，中國經濟供給側和需求側的掣肘因素邊際消退，貨幣及財政政策對經濟增長的托底效應正在顯現，預計基本面改善將從根本上抑制人民幣兌美元匯率快速貶值的市場預期。

中期來看，中國製造業和產業鏈優勢仍突出，外貿增速領先和結構優化有望托底匯率。過去兩年來，在全球貿易活動趨勢性減弱的背景下，多數製造業大國面臨貿易順差收窄的困境，而中國作為世界第一的製造業大國與貿易大國，表現優於德國、日本、韓國等外向型經濟體。此外，中國外貿增長結構改善明顯，在歐美主要經濟體衰退風險上行拖累需求的背景下，中國與「一帶一路」沿線國家、RCEP成員國的多邊貿易合作進一步深化有助於穩定外貿發展，也對人民幣匯率提供了有力支撐。

長期來看，人民幣資產仍具備持續吸引力，短期匯率承壓不改人民幣國際化宏偉前景。長期而言，中國經濟企穩復蘇與堅持高水準對外開放雙管齊下，人民幣資產比較優勢仍在。目前，中國通脹壓力可控且經濟復蘇路徑明確，在美元加息週期中人民幣資產有望凸顯獨特的配置價值。根據Wind資料，今年北向資金已淨流入626億元人民幣，外資持股市值也已佔流通A股市值的3.73%。長期來看，高品質發展和改革開放再出發將成為中國經濟的雙重比較優勢，也有望為人民幣國際化有序推進以及人民幣匯率長期穩定打下堅實基礎。

責任編輯︰梁浩碩