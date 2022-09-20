  • 29°C
香港時間 : 2022920日 (週二) 08:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】阿里巴巴ADR較港高逾2%　恒指黑期升約224點、道指期貨升115點　浙江零跑科技今招股（不斷更新）

股市 08:39 2022/09/20

分享：

分享：

港股市況不斷更新

美股先跌後升，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料反彈高開117點，恒指料開報18683點。滙豐 （00005） ADR折合報47.94元，較港收市價高0.24元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報290.73元，較港收市價高1.73元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86元，較港收市價高2.3元或2.8%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大
    +2

即市走勢︰

【08：38】綠色經濟發展 （01315） 公布，就結欠全資附屬宏宗建築董事總經理黃羅輝貸款至今本金及利息合共約2.5億元，按昨日雙方協定，宏宗建築償還4204.2萬元結付部分本金及違約利息，餘款分為1.02億元及1.05億元進行再融資。

【08：37】三葉草生物 （02197） 公布正評估SCB－2019（CpG 1018╱鋁佐劑）作為通用新冠加強針候選疫苗的III期臨床試驗的積極數據。數據顯示，與第三劑接種滅活疫苗的受試者相比，既往接種兩劑滅活疫苗的受試者接種SCB－2019作為第三針加強針後，對奧密克戎BA.5變異株亞型誘導出更高的中和抗體水平。

【08：29】【戰略合作】海昌海洋公園與中國儒意等達3年合作協議　共建IP生態圈

【08：14】恒指黑期升約224點，報18752點；道指期貨升115點，報31232點。

【07：45】【新股IPO】浙江零跑科技招股　一手入場費6262.49元

【07：45】港股ADR收報18683點，升117點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報47.94元，較港收市價高0.24元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報290.73元，較港收市價高1.73元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86元，較港收市價高2.3元或2.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【07：30】儲局議息會議前，美股先跌後升，道指早段曾挫263點，道指收升197點，報31019點，成分股耐克和蘋果至少漲逾2%領跑；標指升26點，報3899點；納指升86點或0.76%，報11535點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】今日推介澳博控股、浙江世寶、中國財險

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

下一篇文章

【ET開市直擊】港股何時跌穿3月低位？「0+7」檢疫有冇憧憬（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港經濟】本港據報最快本周公布檢疫隔離安排變成「0+7」　部分社交距離措施亦有望「鬆綁」
【香港經濟】本港據報最快本周公布檢疫隔離安排變成「0+7」　部分社交距離措施亦有望「鬆綁」
【人民幣走勢】洪灝：人民幣走軟顯示全球經濟基本面不斷弱化　「資產價格的最終調整已近在咫尺」
【人民幣走勢】洪灝：人民幣走軟顯示全球經濟基本面不斷弱化　「資產價格的最終調整已近在咫尺」
【英女王國葬】英女王國葬今舉行　有哪些渠道可以收看直播？
【英女王國葬】英女王國葬今舉行　有哪些渠道可以收看直播？
【中美關係】拜登：已警告習近平若違反對俄制裁　美國或叫停向中國投資
【中美關係】拜登：已警告習近平若違反對俄制裁　美國或叫停向中國投資
【港股夜期+ADR】夜期彈119點中概股揚　阿里美股高港股3%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期彈119點中概股揚　阿里美股高港股3%（不斷更新）
【美股收市】儲局議息在即 道指漲197點 納指升逾0.7% NIKE、蘋果漲逾2%（不斷更新）
【美股收市】儲局議息在即 道指漲197點 納指升逾0.7% NIKE、蘋果漲逾2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款