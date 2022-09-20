【港股市況】阿里巴巴ADR較港高逾2%　恒指黑期升約224點、道指期貨升115點　浙江零跑科技今招股（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股先跌後升，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料反彈高開117點，恒指料開報18683點。滙豐 （00005） ADR折合報47.94元，較港收市價高0.24元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報290.73元，較港收市價高1.73元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86元，較港收市價高2.3元或2.8%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：38】綠色經濟發展 （01315） 公布，就結欠全資附屬宏宗建築董事總經理黃羅輝貸款至今本金及利息合共約2.5億元，按昨日雙方協定，宏宗建築償還4204.2萬元結付部分本金及違約利息，餘款分為1.02億元及1.05億元進行再融資。

【08：37】三葉草生物 （02197） 公布正評估SCB－2019（CpG 1018╱鋁佐劑）作為通用新冠加強針候選疫苗的III期臨床試驗的積極數據。數據顯示，與第三劑接種滅活疫苗的受試者相比，既往接種兩劑滅活疫苗的受試者接種SCB－2019作為第三針加強針後，對奧密克戎BA.5變異株亞型誘導出更高的中和抗體水平。

【08：29】【戰略合作】海昌海洋公園與中國儒意等達3年合作協議 共建IP生態圈

【08：14】恒指黑期升約224點，報18752點；道指期貨升115點，報31232點。

【07：45】【新股IPO】浙江零跑科技招股 一手入場費6262.49元

【07：45】港股ADR收報18683點，升117點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報47.94元，較港收市價高0.24元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報290.73元，較港收市價高1.73元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86元，較港收市價高2.3元或2.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】儲局議息會議前，美股先跌後升，道指早段曾挫263點，道指收升197點，報31019點，成分股耐克和蘋果至少漲逾2%領跑；標指升26點，報3899點；納指升86點或0.76%，報11535點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】今日推介澳博控股、浙江世寶、中國財險

責任編輯︰梁浩碩