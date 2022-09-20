【港股市況】阿里巴巴、美團升3%　造車新勢力反彈、小鵬曾升一成　恒指升逾200點（不斷更新）

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【電動車】小鵬反彈10% 重磅SUV「G9」發布會將於明晚舉行 稱充電5分鐘、續航200公里
美股先跌後升，港股反彈高開逾百點。ATM升逾1%，造車新勢力反彈，小鵬汽車 （09868） 升逾8%，理想汽車 （02015） 升半成，蔚來 （09866） 升逾4%。恒指高開134點，開報18700點；科指升1.3%，報3829點。
【09：57】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升幅擴至3%。
【09：54】大市升幅早段擴大至逾200點，恒指最新升229點，報18795點；科指升2.4%，報3868點。
【09：52】旭輝 （00884） 逆市再跌逾2%，破底低見1.59元。旭輝昨日公布將發行內地中期票據，為期三年、籌12億人幣。
【09：48】海底撈 （06862） 跌半成，低見15.4元。
【09：44】新東方在綫 （01797） 股價續回吐，股價跌逾3%，低見27.3元。
【09：42】毛記葵涌 （01716） 升14%，高見0.65元。《100毛》母企毛記葵涌昨日中午公布，委任免費中文報章am730前副社長馮振超為營運總監。
【09：39】小鵬汽車 （09868） 早段升幅擴大至一成，高見63.35元。小鵬汽車SUV新車「G9」發布會將於明日（21日）舉行。
【電動車】小鵬反彈10% 重磅SUV「G9」發布會將於明日舉行 稱充電5分鐘、續航200公里
【09：39】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 早段升2%。
【09：37】九毛九 （09922） 逆市跌逾7%，低見14.5元。
【09：33】贛鋒鋰業 （01772） 升逾1%，早段高見65.15元，成交達10.4億元。
【09：31】【騰訊700】騰訊高開逾1% 出資2.91億元人幣入股魚躍醫療子公司
【09：28】新華保險 （01336） 升逾2%。
【內險股】新華保險高開逾2% 無懼復星國際減持其H股 估計涉資逾4億元
【09：24】ATM升逾1%，造車新勢力反彈，小鵬汽車 （09868） 升逾8%，理想汽車 （02015） 升半成，蔚來 （09866） 升逾4%。恒指高開134點，開報18700點；科指升1.3%，報3829點。
【09：18】中國9月1年期貸款市場報價利率（LPR）為3.65%，符預期，上月為3.65%；5年期LPR為4.3%，同樣與預期同符，上月為4.3%。
【LPR】內地9月LPR雙雙不變、符預期 一年期維持3.65%、五年期為4.3%
【09：13】期指開報18764點，升190點或1%。
【08：38】綠色經濟發展 （01315） 公布，就結欠全資附屬宏宗建築董事總經理黃羅輝貸款至今本金及利息合共約2.5億元，按昨日雙方協定，宏宗建築償還4204.2萬元結付部分本金及違約利息，餘款分為1.02億元及1.05億元進行再融資。
【08：37】三葉草生物 （02197） 公布正評估SCB－2019（CpG 1018╱鋁佐劑）作為通用新冠加強針候選疫苗的III期臨床試驗的積極數據。數據顯示，與第三劑接種滅活疫苗的受試者相比，既往接種兩劑滅活疫苗的受試者接種SCB－2019作為第三針加強針後，對奧密克戎BA.5變異株亞型誘導出更高的中和抗體水平。
【08：29】【戰略合作】海昌海洋公園與中國儒意等達3年合作協議 共建IP生態圈
【08：14】恒指黑期升約224點，報18752點；道指期貨升115點，報31232點。
【07：45】【新股IPO】浙江零跑科技招股 一手入場費6262.49元
【07：45】港股ADR收報18683點，升117點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報47.94元，較港收市價高0.24元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報290.73元，較港收市價高1.73元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86元，較港收市價高2.3元或2.8%。
【07：30】儲局議息會議前，美股先跌後升，道指早段曾挫263點，道指收升197點，報31019點，成分股耐克和蘋果至少漲逾2%領跑；標指升26點，報3899點；納指升86點或0.76%，報11535點。
責任編輯︰梁浩碩