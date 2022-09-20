【港股夜期+ADR】恒指夜期跌82點　美團ADR跌1%（不斷更新）

美滙指數再度突破110，美國10年期債息突破3.5厘，2年期債息亦迫近4厘。美股低開後最多跌超過400點，港股夜期亦跌81點，報18674點。港股ADR偏軟，滙豐ADR跌0.9%，美團ADR跌1%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 47.91 -0.9% 騰訊ADR 293.4 +0.0% 美團ADR 170.84 -1.0% 阿里巴巴美股 86.2 +0.0%

北水淨流入17.6億元 主力買騰訊

北水錄得17.6億元淨流入，扭轉昨日淨流出之勢。騰訊控股 （00700） 有4.6億元淨流入，比亞迪 （01211） 及中海油 （00883） 分別錄得1.4億元及1.3億元淨流入。北水淨流出方面，新東方 （01797） 及舜宇 （02382） 分別錄得1.3億元及1.2億元淨沽盤。

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恒指全日升215點成交未配合

美股先跌後升，港股升逾200點。毛記葵涌 （01716） 大升42%，ATM升1%至3%，濠賭股、新能源車股造好，金沙 （01928） 升逾7%，小鵬汽車 （09868） 升近9%，恒指高開134點，其後走勢反覆向上，曾升近300點，恒指全日升215點，收報18781點，成交未配合，僅730億元，科指升2%，報3853點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 阿里巴巴 86.20 +3.0 +40 24 美團 172.60 +1.9 +24 -36 騰訊 293.40 +1.5 +21 10 海底撈 15.58 -7.8 -3 -16 招行 39.10 -1.6 -4 7 中國平安 44.05 -2.1 -9 6

分析文章︰

【解碼｜航空股】滙豐研究削內地三大航空目標價9%至38% 國航評級降至「減持」、目標價4.1元

財經日誌︰

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即市走勢︰

【21：50】恒指夜期跌82點，報18674點。

【18：00】恒指夜期跌41點，報18714點。

【16：14】【大行報告】瑞銀推演內地三大疫後復常路綫情景 點名看好四大板塊

【16：10】毛記葵涌 （01716） 大升42%，ATM升1%至3%，濠賭股、新能源車股造好，金沙 （01928） 升逾7%，小鵬汽車 （09868） 升近9%，恒指全日升215點，收報18781點，成交未配合，僅730億元，科指升2%，報3853點。

【16：00】恒指U盤前升240點，報18806點。

【15：49】毛記葵涌 （01716） 尾市升近37%，高見0.78元，成交增至456萬元，為升幅最大股份。

【15：44】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 尾市升逾2%；騰訊 （00700） 升逾1%。

【15：39】奇士達 （06918） 升近4成，高見1.09元，成交1696萬元。

【15：16】歐洲股市開市後，滙豐 （00005） 升幅擴大至近1.5%，高見48.4元；渣打 （02888） 亦升逾1%，高見54.9元。

【15：06】港股升幅再擴大至近250點，恒指最新報18810點，升244點；科指升2.3%，報3864點。

【15：02】毛記葵涌 （01716） 最新升逾31%，高見0.77元，成交369萬元。

【14：59】東方海外 （00316） 升逾3%，高見146.8元。另外，中遠海控 （01919） 升2%；中遠海能 （01138） 升逾3%。

【14：29】中石化 （00386） 、中石油 （00857） 暫無升跌；中海油 （00883） 升逾1%。

【中石化386】中石化擬斥最多25億元回購A股 回購價上限每股6.18元人民幣

【14：28】【新股IPO】吉利參投汽車芯片商「億咖通」擬完成美國上市後 再赴港上市

【14：20】內地股市午後升幅收窄，港股升幅亦收窄至200點內，恒指最新升約185點，報18752點；科指升2%，報3855點。

【14：20】毛記葵涌 （01716） 升近3成，高見0.74元，成交近300萬元。

【毛記葵涌】渣哥欲購回毛記手上49%持股 惟叫價高至「非常震驚」 最終或集體離職逼宮

【14：20】【香港經濟】許正宇：兼顧醫療系統下讓入境人士獲得更多便利 令香港與國際聯通有最大空間

【13：39】毛記葵涌 （01716） 午後升幅擴大至26%，高見0.72元，成交239萬元。

【13：59】【互聯互通】許正宇：10月將提交建議優化市場交易機制 冀提高人民幣計價股票的流通量及參與人幣產品意慾

【13：23】ATMXJ升幅收窄，阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 最新升逾3%；美團 （03690） 升逾2%；騰訊 （00700） 升逾1%；小米 （01810） 升0.6%。

【13：22】太古A （00019） 升逾4%，破頂高見58.8元。

【13：18】大市午後升勢略為回順，升幅收窄至約215點，報21782點；科指升2.2%，報3862點。

【13：11】餐飲股個別發展，其中呷哺呷哺 （00952） 升近一成，高見5.17元。海底撈 （06862） 跌逾6%；九毛九 （09922） 跌逾1%。

【13：09】【大行報告】大摩：寫字樓租金及零售租金正在築底 偏好兩隻會增加派息及進行回購的地產股

【13：05】【新股IPO】浙江零跑9863孖展暫錄2832萬元 未足額認購（不斷更新）

【13：02】阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 午後初段升逾4%；美團 （03690） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%；小米 （01810） 升0.4%。

【13：00】港股午後初段升約255點，報18820點；科指升2.6%，報3875點。

【12：16】【大行看法】富達：內地短期再減息的可能性偏高 不預期推超大規模貨幣或財政政策

【12：10】【可持續發展】國泰航空向Aemetis購3,800萬美制加侖混合可持續航空燃料 2025年起交付

【12：06】【電動車】比亞迪半日升4% 發布新一代刀片電池巴士底盤技術平台

【12：00】恒指半日升246點或1.3%，報18812點，成交397億元。科指升2.5%，報3874點。ATM反彈，阿里巴巴 （09988） 升近4%；美團 （03690） 升逾3%，濠賭股造好，金沙 （01928） 升逾6%，造車新勢力同樣向上，其中小鵬 （09868） 升一成，理想汽車 （02015） 、蔚來 （09866） 升逾6%。

【11：51】復星國際 （00656） 未有升跌，報5元。

【大行看法】大摩：復星近日賣產已籌集約230億元 料可助紓緩流動性壓力

【11：41】阿里巴巴 （09988） 最新升逾4%，高見87.3元。

【11：40】港股中午收市前，升幅擴大至近300點，最新升293點，報18859點；科指升2.8%，報3883點。

【11：36】金沙 （01928） 最新升逾7%，高見19.24元。

【11：35】【港元拆息】與樓按相關一個月拆息升越2.54厘 續創近33個月新高

【11：34】金沙 （01928） 升逾6%，高見19.1元。高盛續維持金沙「確信買入」評級，並予銀娛 （00027） 、新濠博亞及澳博 （00880） 「買入」評級。

【11：30】內地股市反彈，上證半日升0.5%；深證升0.9%；創業板指升1.1%。

【11：19】國泰 （00293） 短綫拉升，最新升逾2%，高見8.93元。

【11：14】濠賭股造好，其中藍籌金沙 （01928） 升近6%；銀娛 （00027） 升逾3%。另外，永利 （01128） 升6%；美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 升逾3%；新濠 （00200） 升近半成。

【11：12】恒指維持約200點升幅，最新升213點，報18779點；科指升2.2%，報3862點。

【11：00】【香港經濟】據報政府正考慮0+7兩方案 李家超：政府抗疫不走回頭路、積極研究防疫調整空間

【10：57】【本地保險】安達保險據報將與恒生銀行達成銀保合作 最快數周內達成交易

【10：53】【可持續發展】滙豐：設前綫ESG智囊團兼令產品更多元化 助中小企拓ESG可大力推動香港低碳轉型

【10：52】榮昌生物 （09995） 升逾8%，高見41.35元。榮昌生物公布已完成泰它西普在中國治療系統性紅斑狼瘡（SLE）的III期驗證性研究，並獲得了初步數據結果。

【10：35】【新股IPO】萬物雲2602孖展暫錄7096萬 未足額認購（不斷更新）

【10：30】美團 （03690） 最新升4%，高見176.7元；阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 升3%；騰訊 （00700） 升逾2%；小米 （01810） 升0.6%。

【10：25】鋰業股造好，其中天齊鋰業 （09696） 升逾6%；贛鋒鋰業 （01772） 升逾4%。

【10：21】國美零售 （00493） 逆市跌4%，破底低見0.168元。

【10：17】【ESG】9隻彭博MSCI中國ESG指數今登場 範圍及至中資美元信用債表現

【10：17】比亞迪 （01211） 升逾3%，高見223.8元。比亞迪官微消息，19日在德國漢諾威國際交通運輸博覽會上展出升級版12米純電動巴士，並首次發布刀片電池大巴底盤技術平台，未來巴士搭載刀片電池技術。

【10：16】手機設備股普遍向上，瑞聲 （02018） 升逾1%；高偉電子 （01415） 升近6%；丘鈦科技 （01478） 破底低見3.75元後反彈倒升2%；舜宇 （02382） 則逆市偏軟跌0.4%。

【AAPL】郭明錤預判iPhone 14 Pro暢銷兼要增產 料未來數周內加單

【10：09】五年期LPR維持不變未有再降，中海外 （00688） 跌0.2%；潤地 （01109） 升0.3%；碧桂園 （02007） 跌逾1%；雅居樂 （03383） 跌逾3%；龍湖 （00960） 跌0.2%。

【10：07】新秀麗 （01910） 升逾2%，破頂高見21.3元；國泰 （00293） 升0.8%；東瀛遊 （06882） 升逾4%，破頂高見0.71元。

【09：57】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升幅擴至3%。

【09：54】大市升幅早段擴大至逾200點，恒指最新升229點，報18795點；科指升2.4%，報3868點。

【09：52】旭輝 （00884） 逆市再跌逾2%，破底低見1.59元。旭輝昨日公布將發行內地中期票據，為期三年、籌12億人幣。

【09：48】海底撈 （06862） 跌半成，低見15.4元。

【09：44】新東方在綫 （01797） 股價續回吐，股價跌逾3%，低見27.3元。

【09：42】毛記葵涌 （01716） 升14%，高見0.65元。《100毛》母企毛記葵涌昨日中午公布，委任免費中文報章am730前副社長馮振超為營運總監。

【09：39】小鵬汽車 （09868） 早段升幅擴大至一成，高見63.35元。小鵬汽車SUV新車「G9」發布會將於明日（21日）舉行。

【電動車】小鵬反彈10% 重磅SUV「G9」發布會將於明日舉行 稱充電5分鐘、續航200公里

【09：39】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 早段升2%。

【09：37】九毛九 （09922） 逆市跌逾7%，低見14.5元。

【09：33】贛鋒鋰業 （01772） 升逾1%，早段高見65.15元，成交達10.4億元。

【09：31】【騰訊700】騰訊高開逾1% 出資2.91億元人幣入股魚躍醫療子公司

【09：28】新華保險 （01336） 升逾2%。

【內險股】新華保險高開逾2% 無懼復星國際減持其H股 估計涉資逾4億元

【09：24】ATM升逾1%，造車新勢力反彈，小鵬汽車 （09868） 升逾8%，理想汽車 （02015） 升半成，蔚來 （09866） 升逾4%。恒指高開134點，開報18700點；科指升1.3%，報3829點。

【09：18】中國9月1年期貸款市場報價利率（LPR）為3.65%，符預期，上月為3.65%；5年期LPR為4.3%，同樣與預期同符，上月為4.3%。

【LPR】內地9月LPR雙雙不變、符預期 一年期維持3.65%、五年期為4.3%

【09：13】期指開報18764點，升190點或1%。

【08：38】綠色經濟發展 （01315） 公布，就結欠全資附屬宏宗建築董事總經理黃羅輝貸款至今本金及利息合共約2.5億元，按昨日雙方協定，宏宗建築償還4204.2萬元結付部分本金及違約利息，餘款分為1.02億元及1.05億元進行再融資。

【08：37】三葉草生物 （02197） 公布正評估SCB－2019（CpG 1018╱鋁佐劑）作為通用新冠加強針候選疫苗的III期臨床試驗的積極數據。數據顯示，與第三劑接種滅活疫苗的受試者相比，既往接種兩劑滅活疫苗的受試者接種SCB－2019作為第三針加強針後，對奧密克戎BA.5變異株亞型誘導出更高的中和抗體水平。

【08：29】【戰略合作】海昌海洋公園與中國儒意等達3年合作協議 共建IP生態圈

【08：14】恒指黑期升約224點，報18752點；道指期貨升115點，報31232點。

【07：45】【新股IPO】浙江零跑科技招股 一手入場費6262.49元

【07：45】港股ADR收報18683點，升117點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報47.94元，較港收市價高0.24元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報290.73元，較港收市價高1.73元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86元，較港收市價高2.3元或2.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】儲局議息會議前，美股先跌後升，道指早段曾挫263點，道指收升197點，報31019點，成分股耐克和蘋果至少漲逾2%領跑；標指升26點，報3899點；納指升86點或0.76%，報11535點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】今日推介澳博控股、浙江世寶、中國財險

責任編輯︰梁浩碩