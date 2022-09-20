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【美股焦點】福特警告第三季度成本將增加10億美元　受累通脹及供應鏈問題　股價跌超過8%

股市 21:40 2022/09/20

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【美股焦點】福特警告第三季度成本將增加10 億美元　受累通脹及供應鏈問題

福特汽車 FORD（美︰F）警告，因通脹及供應鏈問題影響，預計公司第三季度將額外產生10億美元成本。福特汽車股價開市低開逾5%後，最多跌近9%，現報13.67美元。

福特汽車表示，供應問題導致零部件短缺，影響大約4萬至4.5萬輛汽車，主要是高利潤的卡車及SUV，預計將於第四季度完成相關汽車並將其交付予經銷商。

公司預計第三季度經調整息稅前利潤預計將為14億至17億美元，2022年經調整息稅前利潤為115億至125億美元，又補足指將於10月26日公布季度業績時提供更多關於全年業績的預期。

自2020年新冠疫情全球大流行，導致製造業陷入停頓以來，汽車製造商一直面對供應鏈問題的挑戰，通用汽車此前亦公布類似問題，7時月警告投資者供應鏈問題將削弱其第二季度收益，又指庫存中約有9.5輛汽車缺少部分零部件。

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責任編輯︰梁浩碩

美股 福特（Ford；美：F） 福特

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