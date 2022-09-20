▲ 【AAPL】郭明錤預判iPhone 14 Pro暢銷兼要增產 料未來數周內加單

自從iPhone 14系列上周五（16日）開賣後，市場炒風突現。有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤於社交媒體發文表示，根據最新供應鏈調查，蘋果（美：AAPL）已要求鴻海將iPhone 14生產線切換成iPhone 14 Pro機款，等於將iPhone 14 Pro機款第4季出貨量上調約10%。

郭明錤表示，市場對iPhone 14 Pro 的需求強勁，蘋果已要求鴻海將iPhone 14的產線轉為iPhone 14 Pro系列機型，這將有助於蘋果提升今年第四季度的產品組合和平均單價表現。從鴻海產線轉化率來看，這等於iPhone 14 Pro第四季出貨量上調約10%。

另外，他又提到，從鴻海的產線轉換看，目前只有三星顯示器等少數零組件供應鏈的訂單出現變化，預期在未來幾周，大多數供應鏈廠商也會收到調升iPhone 14 Pro需求的訂單。

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編輯：姚卓然