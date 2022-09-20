【著數優惠】香港迪士尼推香港居民「雙重暢玩」優惠吸客 一票$759可入園兩次

香港迪士尼再推優惠吸客，由即日起至 2023 年 1 月 16 日，香港居民尊享「雙重暢玩」優惠，付759元即可一票入園兩次，更可享商品及美食餐飲優惠，客人可由由萬聖節玩到聖誕節。

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

【職場熱話】新人搵20K感滿足 驚覺朋友不停跳糟加人工 質疑「人工去到幾高先唔轉工？」，詳見【下一頁】



為迎接萬聖節，由即日起至10月31日，迪士尼推出「Disney Halloween Time」，一眾迪士尼惡人傾巢而出，佔據各個邪惡陣地。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

南瓜王阿Jack 於河景餐廳與賓客分享怪誕城最地道的四道菜「瘋」味晚餐。惡名昭彰的黑魔后乘虛加入「惡人舞動迪士尼」，透過音樂施展魔咒。最愛搶風頭的庫伊拉將「派對惡人谷」據為己有，勢要向賓客發散詭魅魔法。而深受萌粉歡迎的 LinaBell 亦首次換上萬聖節服飾，和一眾迪士尼朋友於「米奇 Halloween 玩轉大街派對」載歌載舞。

【職場熱話】見工遇著奇怪HR 求職者因身上欠一物件 被告知不會作考慮 網民：佢可能考緊你應變力，詳見【下一頁】



賓客可於入園前在香港迪士尼樂園網上商店預購迪士尼主題服飾，提早準備萬聖派對造型。樂園及酒店商店亦有多款萬聖節主題服飾讓賓客即買即穿戴。

【消費優惠】Pinkoi推出「2022陀地香港祭」企劃 聯乘「香港燒賣關注組」賣T-shirt 購物滿$350即免運費，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍