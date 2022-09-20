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【著數優惠】香港迪士尼推香港居民「雙重暢玩」優惠吸客 一票$759可入園兩次

理財智慧 01:09 2022/09/20

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香港迪士尼再推優惠吸客，由即日起至 2023 年 1 月 16 日，香港居民尊享「雙重暢玩」優惠，付759元即可一票入園兩次，更可享商品及美食餐飲優惠，客人可由由萬聖節玩到聖誕節。

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

【職場熱話】新人搵20K感滿足 驚覺朋友不停跳糟加人工 質疑「人工去到幾高先唔轉工？」，詳見【下一頁


為迎接萬聖節，由即日起至10月31日，迪士尼推出「Disney Halloween Time」，一眾迪士尼惡人傾巢而出，佔據各個邪惡陣地。

    點擊圖片放大
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南瓜王阿Jack 於河景餐廳與賓客分享怪誕城最地道的四道菜「瘋」味晚餐。惡名昭彰的黑魔后乘虛加入「惡人舞動迪士尼」，透過音樂施展魔咒。最愛搶風頭的庫伊拉將「派對惡人谷」據為己有，勢要向賓客發散詭魅魔法。而深受萌粉歡迎的 LinaBell 亦首次換上萬聖節服飾，和一眾迪士尼朋友於「米奇 Halloween 玩轉大街派對」載歌載舞。

【職場熱話】見工遇著奇怪HR 求職者因身上欠一物件 被告知不會作考慮 網民：佢可能考緊你應變力，詳見【下一頁


賓客可於入園前在香港迪士尼樂園網上商店預購迪士尼主題服飾，提早準備萬聖派對造型。樂園及酒店商店亦有多款萬聖節主題服飾讓賓客即買即穿戴。

【消費優惠】Pinkoi推出「2022陀地香港祭」企劃　聯乘「香港燒賣關注組」賣T-shirt　購物滿$350即免運費，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

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