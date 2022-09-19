  • 30°C
香港時間 : 2022919日 (週一) 21:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】據報佳兆業一離岸債權人團體　擬斥最多20億美元收購停工住宅項目

股市 20:49 2022/09/19

分享：

分享：

據報佳兆業一離岸債權人團體，擬斥最多20億美元收購停工住宅項目。

外電引述消息指，佳兆業 （01638） 其中一個離岸債權人團體，提出以最多20億美元，收購佳兆業在內地處於停工狀態的住宅項目，目的是促使項目獲得足夠資金完工。

報導引述消息指， 佳兆業與債權人之間的談判仍處於初期階段。該個以外資投行Lazard為代表的債權人團體，計劃斥資最多20億美元，以20%至25%的折讓幅度，向佳兆業買入與未完工項目相關的不良貸款。據報，有關收購提案的條款，與之前中資資產管理公司向內房購買不良資產的條款類似。債權人又提出，當項目回報超出某個水平後，將與佳兆業分拆利潤。

不過，收購計劃所涉及的項目數目暫時仍未有定案，惟債權人團體表明，有關項目須位處一、二線城市，不涉及表外貸款，並已獲批預售批文。

擬藉削債及入股推進債務重組

消息人士稱，由於大部份佳兆業的項目都位處內地頂級城市，而這些城市的樓價又相對強勁，故債權人團體期望推進當地項目完工，從而為佳兆業帶來利潤，以作償債。

此外，為推進上述項目完工與佳兆業的債務重組進程， 債權人團體同意對佳兆業的美元債作出20%削債（haircut），意味佳兆業可以8折幅度還債。債權人團體又同意向佳兆業注資入股，後者可藉此籌得5.5億美元至7億美元資金。

佳兆業部份債務於去年違約，集團現正就其120億美元離岸債務進行重組。倘若收購成功，將成首個外國債權人收購內房不良資產的案例。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：

【解碼︱內房】內房前景仍黯淡？　高盛平均降民營內房股目標價25%、旭輝遭削52%

【內房危機】旭輝先升後急插7%　無視將發行內地中期票據　為期三年、籌12億人幣

【解構︱內房危機】中國確保「保交樓」要幾多錢？　標普估算至少7000億人幣

記者：余倩敏

港股 佳兆業集團（01638） 民企內房股

上一篇文章

【零售股】卓悅接復牌指引　料9月30日刊發去年全年業績

下一篇文章

【港股夜期+北水】恒指夜期升22點　北水錄12億元淨流出　買騰訊沽美團（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【環球加息】本周11家央行議息　儲局料加息0.75厘　港息將本周期首次跟加
【環球加息】本周11家央行議息　儲局料加息0.75厘　港息將本周期首次跟加
【香港經濟】本港據報最快本周公布檢疫隔離安排變成「0+7」　部分社交距離措施亦有望「鬆綁」
【香港經濟】本港據報最快本周公布檢疫隔離安排變成「0+7」　部分社交距離措施亦有望「鬆綁」
【中美關係】拜登：已警告習近平若違反對俄制裁　美國或叫停向中國投資
【中美關係】拜登：已警告習近平若違反對俄制裁　美國或叫停向中國投資
【美國加息】高盛料聯儲局未來兩次會議加快加息　降明年美國經濟增長預測至1.1%
【美國加息】高盛料聯儲局未來兩次會議加快加息　降明年美國經濟增長預測至1.1%
【港股夜期+北水】恒指夜期升22點　北水錄12億元淨流出　買騰訊沽美團（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期升22點　北水錄12億元淨流出　買騰訊沽美團（不斷更新）
【英女王國葬】英女王國葬今舉行　有哪些渠道可以收看直播？
【英女王國葬】英女王國葬今舉行　有哪些渠道可以收看直播？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款