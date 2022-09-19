【內房危機】據報佳兆業一離岸債權人團體　擬斥最多20億美元收購停工住宅項目

▲ 據報佳兆業一離岸債權人團體，擬斥最多20億美元收購停工住宅項目。

外電引述消息指，佳兆業 （01638） 其中一個離岸債權人團體，提出以最多20億美元，收購佳兆業在內地處於停工狀態的住宅項目，目的是促使項目獲得足夠資金完工。

報導引述消息指， 佳兆業與債權人之間的談判仍處於初期階段。該個以外資投行Lazard為代表的債權人團體，計劃斥資最多20億美元，以20%至25%的折讓幅度，向佳兆業買入與未完工項目相關的不良貸款。據報，有關收購提案的條款，與之前中資資產管理公司向內房購買不良資產的條款類似。債權人又提出，當項目回報超出某個水平後，將與佳兆業分拆利潤。

不過，收購計劃所涉及的項目數目暫時仍未有定案，惟債權人團體表明，有關項目須位處一、二線城市，不涉及表外貸款，並已獲批預售批文。

擬藉削債及入股推進債務重組

消息人士稱，由於大部份佳兆業的項目都位處內地頂級城市，而這些城市的樓價又相對強勁，故債權人團體期望推進當地項目完工，從而為佳兆業帶來利潤，以作償債。

此外，為推進上述項目完工與佳兆業的債務重組進程， 債權人團體同意對佳兆業的美元債作出20%削債（haircut），意味佳兆業可以8折幅度還債。債權人團體又同意向佳兆業注資入股，後者可藉此籌得5.5億美元至7億美元資金。

佳兆業部份債務於去年違約，集團現正就其120億美元離岸債務進行重組。倘若收購成功，將成首個外國債權人收購內房不良資產的案例。

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記者：余倩敏