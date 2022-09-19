▲ 【iPhone14】蘋果iPhone 14推出3日即傳「崩盤」 有一版本降逾千元

蘋果（美：AAPL）新世代iPhone 14於上周五（16日）起開始發售，惟推出3天已傳出「崩盤（炒燶）」情況。據內媒報道，多個經銷商渠道消息指，iPhone 14因需求不及預期，部分渠道售價已低於官網價格，有地方更比原價低逾1000多元（人民幣，下同）。

來自深圳華強北本日（19日）的報價單顯示，原價8699元的512G版本iPhone 14報價7730元，較原價低969元。有另一份報價單顯示，同款iPhone 14報價為7620元，較原價低1079元。

另一方面，需求較高及發貨期較長的iPhone Pro及Pro Max型號加價幅度則維持在100至1000元之間，其中紫色型號加價幅度最大。

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記者：張巧怡