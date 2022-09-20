【英女王逝世】哈里只早公眾5分鐘得悉死訊？ 王室否認

英媒早前報道，哈里王子是最遲得悉英女王駕崩消息的英國王室成員，而且僅比公眾早知5分鐘。英國王室駁斥上述講法，又強調只有通知所有王室家庭成員後，公眾才會收到消息。

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英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）本月8日於蘇格蘭巴爾莫勒爾堡逝世。哈里（Prince Harry）當日於德國參與活動，得知英女王病重消息後，已立即起程趕赴蘇格蘭。

可惜，直至英女王離世後一個半小時，哈里才抵達巴爾莫勒爾堡，錯過與英女王見最後一面的機會。

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《每日電訊報》報道，王室前一晚已經得知英女王的健康狀況惡化。查理斯三世（King Charles）翌日隨即坐直升機趕往巴爾莫勒爾堡，他其後分別通知長子威廉（Prince William）及幼子哈里盡快趕往蘇格蘭。

據悉，哈里較哥哥威廉稍遲收到英女王病危的消息，導致難以找到航班飛回蘇格蘭，亦未能趕上為威廉等王室成員準備的專機。

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《每日電訊報》指，哈里乘坐的航班在當地下午6點46分降落，哈里在機上收到英女王駕崩的消息，白金漢宮則在6點半發表聲明宣布英女王駕崩，故哈里僅比公眾早5分鐘得知此事。

不過，白金漢宮罕有發表一份聲明，反駁上述說法。查理斯三世的發言人堅稱，只有在每個家庭成員都收到消息之後，王室才會知會公眾。

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責任編輯：鄭錦玲