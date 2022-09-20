【ET開市直擊】港股何時跌穿3月低位？「0+7」檢疫有冇憧憬（附Time code）

逼近美國聯儲局議息會議的日子，港股上日跟隨美股繼續跌，恒指再跌近200點，收報18565點，向下距離3月低位僅330點差距，法國巴黎銀行料港股或下試3月低位，恒指隨時再穿底？「0+7」檢疫預計實行在即，憧憬入境檢疫進一步放寬，能否為對大市起刺激利好作用？華盛證券證券分析師聶振邦（聶sir）今早9時於《ET開市直擊》為你分析港股走勢策略。

Time Code

00：23 - 美股焦點及上日表現

01：17 - 美股及外圍市況+港股ADR表現

02：37 - 亞太股市早段市況速報

04：50 - 港股上日市況速覽+北水盤路

07：40 - 人民幣9月過後才靠穩

08：45 - 憧憬全面降準有利A股

10：07 - 國泰 （00293） 相對受惠「0+7」

12：48 - 萬物雲 （02602） 孖展每日追蹤 初步招股反應一般

17：08 - 叮噹健康 （09886） 逾8成街貨於大戶手上 料股價穩定性較高

18：09 - 浙江零跑科技 （09863） 上市值得留意嗎？

22：22 - 商湯 （00020） 有機會尋底 中長綫可持有

25：27 - 港股開市前市況速報

26：50 - ET個股推介：國泰 （00293）

31：10 - 港股開市初段市況速報

32：11 - 觀眾問股：渣打 （02888） 幾錢可買入？止蝕位？上望目標？

37：17 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 77元買入可返家鄉？

39：25 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 回調至12元以下可小注買入？

40：38 - 觀眾問股：內地何時會降準？港股會否受惠？

43：50 - 觀眾問股：港交所 （00388） 388元有貨點算？ 溝貨定離場？

46：10 - 觀眾問股：如果恒指跌穿18235點 中移動 （00941） 都冇運行？50元重貨點做？

49：01 - 港股開市初段市況速報

49：38 - 消息股：三葉草 （02197） 、比亞迪電子 （00285）

50：51 - 汽車股反彈 比亞迪 （01211） 、理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 、蔚來 （09866） 策略一覽

53：10 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入：財經台

責任編輯：何美澄