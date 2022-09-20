Kanye West自稱唔愛睇書 辦學另有其他理念

美國饒舌歌手Kanye West 言行一向出位，早前亦曾就子女就學問題疑似和前妻Kim Kardashian爭執。Kanye West在播客節目中透露，自己不曾閱讀任何書籍，自己更傾向與人交談。Kanye West早於2015年開辦私人學校，他在播客中表示，學校標準課程內容需和其他學習形式平衡。

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Kanye West出席Alo Mind Full播客節目中向表示，自己從未閱讀過任何書籍，閱讀對於他而言猶如進食蔬菜，非常厭惡。Kanye West同時表示非常喜歡對話，認為對話就如去著名餐廳食意大利餃（ravioli）般美好。

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Kanye West承認，若收到長篇訊息，只會閱讀第一及最後一句。他同時表示，對需要講正統英文才能獲得尊重的想法感到沮喪。雖然對方明白他想表達的內容，但仍不會尊重他，直至他講正統英文。他指被糾正英文時，感覺等同被要求做酒精測試。

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Kanye West亦在播客節目中談及以他母親命名的私人學校Donda Academy，他指學校會開設標準課程（standard curriculums），但需和其他學習形式平衡。Kanye West表示，在兩者中取得平衡是為了允許學生建立自信，並指現代社會及學校灌輸理念已令兒童對自己失去信心。

Donda Academy網頁顯示，學校提供學前班至中六階段的課程，教授內容包括語言藝術、數學、科學、世界語言、視覺儀式、電影、合唱團及極限運動Parkour（飛躍道）等。

責任編輯：李俊儀