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【衛星通訊】支援全球最偏遠地區 馬斯克星鏈服務範圍進入南極洲 互聯網服務覆蓋全球七大洲

環球政經 19:55 2022/09/19

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馬斯克旗下的太空服務公司SpaceX提供的星鏈（Starlink）低軌道衛星通訊服務，近日再邁進全新的發展里程碑。SpaceX日前公布，星鏈的互聯網服務正於南極洲最大的科學研究中心麥克默多站（McMurdo Station）進行測試。

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

SpaceX表示一直以其連接世界的潛力作招徠，讓農村地區和其他互聯網服務不足的社群，都能夠享用高速寬頻網絡服務。

據了解，麥克默多站之前必須依靠其他電訊商所提供的衛星網路，只能為1,000多研究人員提供約17Mbps的連接速度。相比之下，星鏈的低軌道衛星則能提供50Mbps至200Mbps的連接速度，其天線組具備承受極端氣候的能力。

【職場熱話】新人搵20K感滿足 驚覺朋友不停跳糟加人工 質疑「人工去到幾高先唔轉工？」【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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