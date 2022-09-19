【歐元區衰退】經濟學家: 歐元區經濟衰退風險創新高 機率高達 80% 

因擔心歐洲冬季能源危機導致歐元區經濟活動減少，經濟學家預測，歐元區的經濟衰退風險已達2020 年 7 月以來的新高，未來一年經濟衰退的可能性會比之前預測的60%還要高，機率或達80%。

由今年2月俄烏戰爭起，俄羅斯供應到歐洲的天然氣減少，並要脅歐洲各國切斷能源供應。專家指，德國作為歐元區中最大的經濟體，當地經濟會首當其衝，最快或在本季便面臨衰退。



德國聯邦網路管理局局長 Klaus Müller 早前表示，若俄羅斯完全切斷供應，德國天然氣庫的庫存只夠兩個半月的德國工業、電力以及民眾暖氣的供應。



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歐洲央行首席經濟學家 Philip Lane 日前表示，目前的通脹的主因為能源價格飈升，歐洲央行可能持續加息到明年。

亦有經濟學家預計，歐元區本年度年第四季的通脹將達到 9.6% 的高位，達歐洲央行目標水平的 5 倍，歐元區的通脹或需到2024年才可回落至2%左右的目標水平。

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責任編輯：何珊如