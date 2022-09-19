【英女王國葬】喬治夏洛特現身 最後送別英女王

英女王伊利沙伯二世國葬儀式當地周一上午11時（本港時間傍晚6時）舉行，約有2,000人出席國葬儀式，包括約500名外國政要。英國王儲威廉的長子喬治王子與女兒夏洛特公主也現身，最後送別曾祖母。

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英女王生前珍藏無數 會揀邊幾款珠寶陪葬？ 【下一頁】

英女王 伊利沙伯二世（Queen Elizabeth）的國葬儀式於倫敦西敏寺（Westminster Abbey），此地見證伊利沙伯二世人生的多個重要階段，包括是她1947年與菲臘親王（Prince Philip）婚禮的舉行地點，也是她於1953年加冕成為君主的地點，於此處舉行國葬象徵英女王一生圓滿結束。

國葬現場情況

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多位外國王室成員於西敏寺内坐在英國王室成員的對面。其中丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）正坐在英王查理斯三世（King Charles III）的對面。

其他出席的外國王室成員包括不丹國王旺楚克伉儷、日皇德仁和皇后雅子、比利時國王菲利普（King Philippe）伉儷、荷蘭國王威廉亞歷山大（King Willem-Alexander）伉儷。

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責任編輯：鄭錦玲