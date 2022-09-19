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【大行報告】大和：煤電需求負擔高 潤電目標價降至16元

股樓投資 18:34 2022/09/19

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大和表示因動力煤現貨價格趨勢向上，預期內地下半年強勁煤電需求將造成負擔，在電價難以提升下，將華潤電力（00836）股份評級降至「跑贏大市」，並將目標價調低至16元。華潤電力周一（19日）收報14.42元，跌幅1.2%。

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

 

在動力煤現貨價格上升下，內地燃煤電價在上半年已觸及15%至20%的上浮上限，面對下半年的強勁需求亦難以將電價進一步向上調整，大和因而下調華潤電力股份評級，由「買入」降至「跑贏大市」，目標價由18元調低至16元，並將集團今年至2024年盈利預測下調8%至19%，反映燃料成本可能提高。

 

【延伸閱讀】一文看盡美團京東 大行最新評級和目標價【見下頁

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早前華潤電力公布，8月份附屬電廠售電量按年升24.9%，錄得逾1,973萬兆瓦時。其中，附屬風電場售電量275.32萬兆瓦時，按年升43.5%；附屬光伏電站售電量11.58萬兆瓦時，按年升6.7%；首八個月附屬電廠累計售電量逾1.23億兆瓦時，按年升4.7%，其中，附屬風電場累計售電量逾2,319萬兆瓦時，按年升13.3%；附屬光伏電站累計售電量為逾92萬兆瓦時，按年增20.3%。

 

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撰文：鄭昊彤

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目標價 動力煤 大行報告 華潤電力（00836）

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