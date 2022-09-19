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【香港經濟】羅兵咸永道就下月施政報告提出建議　以鞏固香港競爭優勢

宏觀解讀 20:01 2022/09/19

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【香港經濟】羅兵咸永道就下月施政報告提出建議　以鞏固香港競爭優勢

政府將於10月19日發表新一份施政報告，羅兵咸永道認為，政府應採取大膽果斷的行動來應對疫情帶來的不同挑戰並推動發展，同時探索新的收入來源，並就施政報告提出建議，以鞏固香港作為各個領域國際樞紐的地位。

透過融入大灣區重新吸引人才

面對人才流失問題，羅兵咸永道中國稅務及商務諮詢合夥人王舜宜建議，香港應帶領整合大灣區的人才政策，共同吸引更多來自國際市場的人才，讓大灣區成為「國際化、市場化、高度多元化、最開放」的未來人才樞紐。她表示，高等教育融合有助於加強區內合作，建立多元化的人才中心，更有助推進跨境融合和合作項目，善用雙方的人才和設施。

王舜宜亦建議，政府應對香港發展至關重要的新興領域，包括資訊技術、人工智能、大數據、生物技術、ESG和工業化4.0，開展培訓計劃及提供培訓資助，讓員工不僅有機會提升技能，還能在公司和本地就業市場內建立職業前景，鼓勵其留在香港。

為先進科技公司制定新上市制度 鞏固香港國際金融中心地位

另一方面，羅兵咸永道香港資本市場合夥人黃金錢表示，先進科技公司前景充滿希望，並將受益於機構投資者快速增長的需求，建議監管機構制定新的上市制度，在不損害股東保護的情況下，允許未能滿足現行上市要求的先進技術公司上市。

此外，黃金錢認為，監管機構應考慮重啟人民幣IPO，為人民幣資金池帶來動力，促進人民幣國際化。

羅兵咸永道的其他建議包括：打造亞洲可持續金融中心以支持 ESG 轉型、定期進行檢討以提高稅收制度的國際競爭力、發展香港成為可靠的數碼經濟樞紐，以及採取整體而非零散的方法來制定和實施政策，並制定明確的路線圖以實現短期和長期目標。

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