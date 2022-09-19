【美股焦點】高盛：如聯儲局激進加息　美股恐暴跌27％

高盛首席市場經濟學家Dominic Wilson和全球市場策略師Vickie Chang表示，如聯儲局採取激進的緊縮政策，以壓抑通脹，最壞的情況下，美國失業率將升至6%，美股恐跌27％。

高盛稱，如聯儲局為了對抗通脹，而不惜重創經濟，將使美國失業率升至5%，標普500指數恐跌14%至3400點，美國5年期國債孳息率可能漲91個基點。

更嚴重的情況是，失業率將達到6%，恐導致標普500指數暴跌27%至2900點，美國5年期國債孳息率將攀升182個基點，美元貿易加權指數將漲8%。

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責任編輯：黃苑筠