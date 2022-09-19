【能源供應】全球煤炭第一出口國 印尼計劃30年內淘汰六成火電廠

印尼政府日前頒布了新的能源法例，計劃在未來30年淘汰全國近六成燃火電廠，以鼓勵民眾使用可再生能源。

目前印尼位列全球煤炭出口第一之位，印度政府有計劃淘汰全國近六成，共15千兆瓦的煤電廠，並希望在2025年能將使用可再生能源的比例由目前的12%到目標的23%。

印尼國有企業部部長托希爾(Erick Thohir)表示，計劃預計要有超過6000億美元（約47,096億港元）來支持，但並不希望以發債形式融資。



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責任編輯：何珊如